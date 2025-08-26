迷路百公里！ 橫山警和台鐵接力 把走失婦送回台中家

新竹縣橫山警分局橫山派出所同仁讓身形瘦小的彭婦，隨身攜帶寫滿歸家之路的紙板，由台鐵人員協助她返家。（圖由橫山警分局提供）

2025/08/26 14:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕年近7旬彭姓婦人一早頭戴安全帽、赤腳在新竹縣橫山鄉某咖啡廳附近徘徊，蹣跚的步履、兩眼無神，話也說不清楚。橫山警分局橫山派出所獲報，發現她竟是家在百餘公里外的台中市西屯區，疑似拾荒後徒步走失。為了送她安全返家，員警跟台鐵合作，在紙板寫下彭婦的歸家之路，由列車服務人員棒棒相傳，讓她得以安全回到家人身邊。

警方說，彭婦8月3日一早出現在橫山，身形瘦小的她被發現時顯得身心俱疲，說不清楚為什麼到新竹？怎麼來的。從間斷的溝通中僅能判斷，她拾完荒回家路上機車拋錨，只好徒步回家，誰知越走離家越遠，鞋子也不知掉落何處，研判迷走已有1天1夜。

請繼續往下閱讀...

橫山所警員簡銘寬、江宜潔、警專實習生吳忻靜擔心她滴水未進，帶她回派出所休息，還買了拖鞋、食物、補給物品給她換上和享用。她恢復精神後總算想起自己戶籍地的里長名姓，員警聯繫上才確認她的身分和住所。

由於彭婦無法精準溝通，吳忻靜平時都搭火車往返，想到或可參考有些國人隻身飛到語言不通的外國，身上帶著事先寫好的紙板，用紙板上的文字代替口說溝通的方式。因此警方便把彭婦返家搭乘列車的路線寫在紙板上，讓她隨身攜帶，以便台鐵服務人員能給予正確的協助。

真正送她上火車前，警方還去跟台鐵內灣線九讚頭車站站務人員說明和溝通，獲得台鐵人員鼎力相助，大家棒棒相傳地接力，終於平安護送她返家。

新竹縣橫山派出所員警拿著彭婦身上的手寫紙板，詳細告訴台鐵服務人員她的回家之路。（圖由橫山警分局提供）

新竹縣警方陪同彭婦進入九讚頭火車站準備搭車回台中。（圖由橫山警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法