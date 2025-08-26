為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    迷路百公里！ 橫山警和台鐵接力 把走失婦送回台中家

    新竹縣橫山警分局橫山派出所同仁讓身形瘦小的彭婦，隨身攜帶寫滿歸家之路的紙板，由台鐵人員協助她返家。（圖由橫山警分局提供）

    新竹縣橫山警分局橫山派出所同仁讓身形瘦小的彭婦，隨身攜帶寫滿歸家之路的紙板，由台鐵人員協助她返家。（圖由橫山警分局提供）

    2025/08/26 14:15

    〔記者黃美珠／新竹報導〕年近7旬彭姓婦人一早頭戴安全帽、赤腳在新竹縣橫山鄉某咖啡廳附近徘徊，蹣跚的步履、兩眼無神，話也說不清楚。橫山警分局橫山派出所獲報，發現她竟是家在百餘公里外的台中市西屯區，疑似拾荒後徒步走失。為了送她安全返家，員警跟台鐵合作，在紙板寫下彭婦的歸家之路，由列車服務人員棒棒相傳，讓她得以安全回到家人身邊。

    警方說，彭婦8月3日一早出現在橫山，身形瘦小的她被發現時顯得身心俱疲，說不清楚為什麼到新竹？怎麼來的。從間斷的溝通中僅能判斷，她拾完荒回家路上機車拋錨，只好徒步回家，誰知越走離家越遠，鞋子也不知掉落何處，研判迷走已有1天1夜。

    橫山所警員簡銘寬、江宜潔、警專實習生吳忻靜擔心她滴水未進，帶她回派出所休息，還買了拖鞋、食物、補給物品給她換上和享用。她恢復精神後總算想起自己戶籍地的里長名姓，員警聯繫上才確認她的身分和住所。

    由於彭婦無法精準溝通，吳忻靜平時都搭火車往返，想到或可參考有些國人隻身飛到語言不通的外國，身上帶著事先寫好的紙板，用紙板上的文字代替口說溝通的方式。因此警方便把彭婦返家搭乘列車的路線寫在紙板上，讓她隨身攜帶，以便台鐵服務人員能給予正確的協助。

    真正送她上火車前，警方還去跟台鐵內灣線九讚頭車站站務人員說明和溝通，獲得台鐵人員鼎力相助，大家棒棒相傳地接力，終於平安護送她返家。

    新竹縣橫山派出所員警拿著彭婦身上的手寫紙板，詳細告訴台鐵服務人員她的回家之路。（圖由橫山警分局提供）

    新竹縣橫山派出所員警拿著彭婦身上的手寫紙板，詳細告訴台鐵服務人員她的回家之路。（圖由橫山警分局提供）

    新竹縣警方陪同彭婦進入九讚頭火車站準備搭車回台中。（圖由橫山警分局提供）

    新竹縣警方陪同彭婦進入九讚頭火車站準備搭車回台中。（圖由橫山警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播