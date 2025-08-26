慶祝祖父母節 婦女「牛角小試」 為社區長輩按摩舒壓

李媽媽（右）表示，希望藉由「牛角鬆筋」的培力重返職場。（記者翁聿煌攝）

2025/08/26 13:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局慶祝祖父母節，結合社團法人這裡共好協會與鶯歌區公所及永昌社區發展協會，舉辦「牛轉筋開、爺奶金讚」活動，利用牛角棒為長輩按摩頭部、眼部、手部等穴道舒活經絡，接受按摩的長輩都覺得頓時腦清目明，手腳靈動起來，直呼希望有機會再舉辦。

這裡共好協會秘書長黃慧娟表示，今年向社會局申請創新性補助方案，培訓家庭照顧者與單親姊妹，一起學習頭部與眼部經絡舒緩技法，這群姊妹有些是照顧失能長輩或是身心障礙孩子，有的是曾遭逢困境的單親姊妹，透過學習經絡舒緩技法，不僅可以幫助照顧的長輩促進身心健康，還有機會以此技法服務社會，學成後姊妹們很開心回饋服務社區長輩。

一名因為要照顧兩位自閉兒而離開職場的李媽媽說，有經濟壓力想重回職場，但缺乏一技之長而擔心，參與「牛角鬆筋」的培力計畫後，從照顧自己的孩子和媽媽開始，在經驗累積後也漸有信心，希望未來以此技術服務他人而有收入。

活動安排「為金讚長輩活力按讚」，邀請90歲以上的長者登台，先由來賓為長輩按摩手部，接著就由受訓過的姊妹用牛角棒，為長輩輕輕按摩、推拿長輩的頭部、眼部、手部等穴道，長輩均露出愉悅舒適的表情，全場齊聲高喊「爺奶真讚，祖父母節快樂！」

社會局長李美珍表示，祖父母節不僅是為了表達對長輩的關懷，更是強調世代同行與社區共好精神，尤其培力婦女，讓有心想二度就業或重返職場的婦女，可以學得一技之長，讓女性在經濟方面更加獨立自主。

鶯歌永昌社區的長輩在「牛轉筋開、爺奶金讚」前先活動筋骨。（記者翁聿煌攝）

