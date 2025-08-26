連續3年！筆哥叔叔宴請彰化家扶兒共享夏日排餐

黃雍筆邀請家扶兒享用排餐。（記者湯世名攝）

2025/08/26 13:53

〔記者湯世名／彰化報導〕每年夏天的約定！被彰化家扶中心家扶兒暱稱「筆哥叔叔」的和美仕紳黃雍筆，連續第3年宴請30名家扶兒吃排餐，大家今天（26日）大啖美食，臉上盡是滿足的笑容，縣議員賴清美也為每位孩童準備了精美禮物，讓他們「有吃又有拿」，黃雍筆更霸氣說「只要能力所及，我就會一直辦下去」，展現出他對家扶兒的承諾。

緣起於一份承諾，3年前，黃雍筆參加彰化家扶獎助學金活動，現場捐贈1萬元助學金，在得知家扶兒少有機會在外用餐，便決定招待他們享用一頓豐盛的排餐。這個簡單的念頭，也演變成每年夏天的約定。

黃雍筆表示，最初只是想盡一點心力，沒想到看到孩子們臉上純真的笑容，那份感動與喜悅難以言喻。這份溫暖的連結，讓他決定將這份愛心行動持續下去，讓孩子們知道，社會上有很多人關心他們。

縣議員賴清美也是連續3年參與這場愛心活動，今天她不僅親自到場為孩子們打氣，更為每一位家扶兒準備了精美禮物。賴清美說，「看到筆哥的愛心，真的很感動，我也希望盡一份心力，讓這份溫暖延續。」

家扶兒開心地品嚐著豬排、玉米濃湯、各式點心還有最愛的飲料及冰淇淋，許多孩子是第一次在餐廳享用排餐，他們臉上難掩興奮。

彰化家扶主任王震光表示，這場愛心饗宴，不僅讓孩子們品嚐到美食，更讓他們感受到社會的溫暖與關懷，這份心意遠比食物本身更為珍貴。

縣議員賴清美為家扶兒切豬排。（記者湯世名攝）

彰化家扶兒今天受邀吃美食。（記者湯世名攝）

黃雍筆（右）與賴清美（右2）指導家扶兒如何吃排餐。（記者湯世名攝）

