日本台灣跨國設計工作營 打造多元防災避難方案

北科大、千葉大學、千葉工大、東海大學合辦國際PBL設計工作營。（北科大提供）

2025/08/26 13:38

〔記者林曉雲／台北報導〕因應防災避難需求，國立台北科技大學、東海大學與日本千葉大學、千葉工業大學共同辦理國際設計工作營，日前於千葉大學東京墨田校區設計研究院進行，以問題導向學習（PBL），培育貢獻社會的設計能力，例如學生設計「Heat Escape地圖」，針對都市熱島效應，提供即時熱資訊、依使用者條件分類的避暑路線，降低中暑風險。

面對複雜多變的防災挑戰，千葉大學設計系教授佐藤公信、東海大學工業設計系副教授李俐慧等6位教授共同策劃此活動，探索滿足多元使用者需求的防災避難設計，活動內容涵蓋專題演講、設計思考訓練、實作工作坊、原型開發與成果展示，並實地參訪東京消防廳總部防災館等。學生需運用資訊圖表與視覺化設計，從不同視角深入討論災害應對的設計策略，進一步強化問題解決與設計整合能力。

北科大工業設計系教授鄭孟淙指出，火災、地震、海嘯等災害往往突發且難以預測、控制，設計師的任務不僅在於傳遞資訊，更應深入探討如何從現有的防災資訊，促使人們採取實際行動；如何設計出適用於不同年齡、文化與背景族群的避難引導，這些議題是活動的核心關懷。

43位學生分為10組，以實際社會情境提出創新設計方案，包括以觀光熱點東京晴空街道為例，火災時利用不同顏色的閃爍燈光，引導群眾分散至多個出口，減少避難時間並避免擁擠踩踏；「地鐵緊急數位看板系統」遇洪災或海嘯威脅時，立即將地鐵內電子看板切換為緊急避難指引模式，協助乘客迅速判斷逃生路線；「Tsunavi海嘯避難支援網站」結合多語言與視覺化資訊，幫助在日外國人迅速獲得避難資訊，突破語言與地理限制。

國際PBL設計工作營中，學生以實際社會情境提出創新設計方案。（北科大提供）

