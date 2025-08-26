白河警公布最新測速取締路段 9月不定時、點連續執行

白河警分局轄區偏鄉多，道路車流不大，駕駛人常疏於注意車速，警方今日公布最新測速取締路段，9月起將會持續採「日夜不特定時段、不定點」方式執行。（警方提供）

2025/08/26 14:02

〔記者王涵平／台南報導〕白河警分局轄區偏鄉多，道路車流不大，駕駛人常疏於注意車速，警方今日公布最新測速取締路段，9月起將會持續採「日夜不特定時段、不定點」方式執行。

警方呼籲用路人專注路況、依速限行駛，最新測速路段以及最高速限：一、東山（含東原）地區：東山區市道165線16km，近青葉橋路段（60km/h）；東山區市道174線44.9km（50km/h）；東山區區道南314線6.65km，頂窩路段（60km/h）；東山區區道南104線1km~1.6km，東原國中附近（50km/h）。

後壁地區：後壁區台1線278.55km，近八掌溪橋路段（70km/h）；後壁區台1線287.72km，安溪寮路段（70km/h）；後壁區台1線284.2km，後壁高中路段（50km/h）；後壁區市道172甲線1.94km，後壁路段（60km/h）；後壁區市道172線26.9km~28.75km，本協路段（60km/h）；後壁區區道南80線1.5km，竹圍後及鹽水汫水路段（50Km/h）。

白河（含關子嶺）地區：白河區市道165線10.54km，三間厝路段（60Km/h）；白河區市道172線30.2km，下秀祐路段（50Km/h）；白河區市道172線33.2km，糞箕湖路段（60Km/h）；白河區市道172線35.95km，虎山路段（60Km/h）；白河區市道175線6.58~6.88km，南寮路段（50Km/h）。

