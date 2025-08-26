為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    白河警公布最新測速取締路段 9月不定時、點連續執行

    白河警分局轄區偏鄉多，道路車流不大，駕駛人常疏於注意車速，警方今日公布最新測速取締路段，9月起將會持續採「日夜不特定時段、不定點」方式執行。（警方提供）

    白河警分局轄區偏鄉多，道路車流不大，駕駛人常疏於注意車速，警方今日公布最新測速取締路段，9月起將會持續採「日夜不特定時段、不定點」方式執行。（警方提供）

    2025/08/26 14:02

    〔記者王涵平／台南報導〕白河警分局轄區偏鄉多，道路車流不大，駕駛人常疏於注意車速，警方今日公布最新測速取締路段，9月起將會持續採「日夜不特定時段、不定點」方式執行。

    警方呼籲用路人專注路況、依速限行駛，最新測速路段以及最高速限：一、東山（含東原）地區：東山區市道165線16km，近青葉橋路段（60km/h）；東山區市道174線44.9km（50km/h）；東山區區道南314線6.65km，頂窩路段（60km/h）；東山區區道南104線1km~1.6km，東原國中附近（50km/h）。

    後壁地區：後壁區台1線278.55km，近八掌溪橋路段（70km/h）；後壁區台1線287.72km，安溪寮路段（70km/h）；後壁區台1線284.2km，後壁高中路段（50km/h）；後壁區市道172甲線1.94km，後壁路段（60km/h）；後壁區市道172線26.9km~28.75km，本協路段（60km/h）；後壁區區道南80線1.5km，竹圍後及鹽水汫水路段（50Km/h）。

    白河（含關子嶺）地區：白河區市道165線10.54km，三間厝路段（60Km/h）；白河區市道172線30.2km，下秀祐路段（50Km/h）；白河區市道172線33.2km，糞箕湖路段（60Km/h）；白河區市道172線35.95km，虎山路段（60Km/h）；白河區市道175線6.58~6.88km，南寮路段（50Km/h）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播