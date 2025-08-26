議員譏「幽靈」庇護島設未滿2月被撞稀爛......北市府連夜急拆

台北市文山區木柵、興隆路口庇護島7月設置以來，因量體小已被擦撞數次，外觀稀爛。交工處25日晚間獲報緊急拆除。（楊植斗提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市文山區木柵、興隆路口7月份增設庇護島，不過民眾反映，由於庇護島量體狹小，夜間駕駛經過很難察覺，設置以來庇護島已被撞得破破爛爛，市府昨連夜拆除，台北市議員楊植斗今（26日）召開記者會，直呼市府船過水無痕，像農曆七月份看到鬼一樣。交工處表示，昨日勘查認定影響安全，緊急拆除，往後設置庇護島會回訪看是否影響安全。

興隆路、木柵路口的庇護島七月完工，因量體小，夜間視線不良難以察覺，用路人左轉、迴轉常發生碰撞。楊植斗表示，昨接獲民眾陳情前往勘查，發現庇護島幾乎要被撞爛，庇護島上撞落的小碎石甚至還沒清掃，顯示剛發生擦撞不久。

楊植斗調閱文山一分局資料，近兩個月該址都沒有車禍通報紀錄，是駕駛違規？還是庇護島真的太小沒發現有碰撞？難道七月到了，這塊庇護島成了幽靈一般，四個角都被撞得稀爛了。而他昨日發布今舉辦記者會後，市府就連夜將庇護島拆除，讓他不禁直呼，「這座庇護島真的像幽靈一樣，偷偷地設立、偷偷地被撞、偷偷地拆除」。

他說，還是要誇獎市府的高效率，但盼市府不要船過水無痕，應全面來檢視庇護島，有些地區雖然沒被通報車禍，但實際上已經造成用路人安全疑慮。

交工處回應，設置庇護島用意是要導正車輛轉彎軌跡，讓駕駛不要再切西瓜，昨日接獲議員反應後派員勘查，評估因量體太小，駕駛容易忽略，昨晚決定拆除。未來設置庇護島，除事前評估之外，設置過後也會回頭檢視是否有潛在危險。

