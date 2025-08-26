喜憨兒2025中秋公益禮盒竹縣發表 號召3.5萬份送入全台偏鄉部落

喜憨兒基金會2025公益中秋禮盒已經開賣，計畫要幫全國近3萬5千名偏鄉部落兒童勸募。（記者黃美珠攝）

2025/08/26 13:56

〔記者黃美珠／新竹報導〕喜憨兒基金會桃竹區今天跟新竹縣政府共同發表2025中秋公益禮盒，包含糕點、茶飲、餅乾等共20款供選擇，今天起跑開賣，宣布首度跟foodpanda的「pandago」合作，提供線上下訂當天收貨的快速配送服務外，縣長楊文科也跟基金會公益大使icyball冰球樂團聯手，發出為全台3萬4972名偏鄉部落學童勸募中秋禮盒的募集令，希望在9月22日前可以送愛進部落。

喜憨兒桃竹區副執行長顏鴻吉說，今年的秋節禮盒主題是「幸福蔓延」，從月餅、糕點、茶飲、咖啡、餅乾等應有盡有。新推出的柚子Q心、乳香芝麻2款月餅，前者使用滑順的柚子豆沙餡搭配QQ麻糬，後者綿密牛奶餡中透著濃郁芝麻香氣，很受歡迎。

請繼續往下閱讀...

禮盒設計仍跟幾米合作，選用其「不管怎樣，今天我決定要快樂」的繪本創作，是雙方第12次的聯名產品，值得幾米迷收藏。

此外，還推出業界首創「幸福月光」ESG AI公益禮盒。用森林友善FSC認證包材、大豆油墨印刷所做成，裡面是月兔造型餅乾和3款西點，傳達他們對環境永續的支持。

顏鴻吉說，他們盤點宜蘭、桃園、苗栗、台中、屏東、以及台東共有3萬4972名偏鄉部落學童相對弱勢，所以發起送愛到部落計畫，已獲台灣普利司通輪胎、台積電F12A廠、智易科技等企業支持，也有icyball冰球樂團出任公益大使，號召更多年輕人認識喜憨兒，響應這個全國募集3萬5千盒公益月餅送愛進部落的計畫。

乳香芝麻月餅是喜憨兒今年的新口味之一。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（右3）跟大家推薦，身旁12種各種好滋味的喜憨兒月餅，催大家踴躍選購做公益。（記者黃美珠攝）

icyball冰球樂團作為公益大使，今天在新竹縣政府跟憨兒們一起彩繪月餅造勢宣傳。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法