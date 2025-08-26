三峽公有零售市場改造開幕 納入傳統藍染元素

新北市長侯友宜（左）視察三峽公有市場，感受改造效果。（記者翁聿煌攝）

2025/08/26 13:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市市場處26日舉辦「漫遊三角湧，三峽好市在」市場改造開幕活動，邀請新北市長侯友宜、自治會長李志信、在地議員及里長們一同出席，見證三峽公有零售市場的蛻變新生，侯友宜說，市府也攜手三角湧文化協進會協助市場改造，將藍染元素融入市場美學設計，期許成為在地經濟與文化交流、傳承的重要場域。

侯友宜表示，他從小就在市場裡長大，因此對市場的永續經營有一份使命感，在2019年宣布推動「市場改造與改建計畫」，現在包含三峽公有市場在內，已完成14座市場的改造工程，並啟動9座市場改建，這次的改造工程攜手中央與地方，總共投入約1700萬元，共同打造更舒適便利的市場空間，期待讓市場更加貼近民眾需求、服務更加完善。

經濟發展局長盛筱蓉說，三峽擁有歷史悠久的藍染工藝，講究「層層堆疊、反覆浸染」，如同市府一步一腳印改造市場一般，因此希望透過這次改造，讓市場成為文化的載體，傳承與融入這份藍染精神。建物改造設計上，我們以深藍色調和線條感呼應染布的層次感，搭配鄰近老街的紅磚意象，構成獨特的建築風格，希望未來整合市場與老街商圈，讓民眾遊逛消費的同時，也能看見三峽文化的縮影。

三峽市場自治會長李志信說到，市場不只是我們做生意的地方，這裡有我們的生活記憶和鄰里情感，是我們的第二個家，看到這次的市場改造融入當地的藍染元素，不僅讓市場改造變得更美、更方便，也讓我們和我們的孩子更認識自己的家。

新北市長侯友宜（右二）參訪三峽公有市場，推薦市場美食。（記者翁聿煌攝）

