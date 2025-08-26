衛福部擬放寬托育人員資格 民團不滿：許多事故都與專業度不足有關

彭婉如基金會組長李庭欣（左）指出，台灣每年近6800人考取證照，但有專業、合格資格者缺乏「就業意願」，應參考國外經驗，提高薪資等，以利於托育環境。（記者黃宜靜攝）

2025/08/26 13:34

〔記者黃宜靜／台北報導〕衛福部修法擬放寬托嬰中心托育人員資格門檻，允許評鑑甲等托嬰中心可直接聘僱完全沒有相關學歷與經驗背景的人員，從事0-2歲幼兒的照顧工作；對此，民團指出，許多托育事故發生與托育人員專業不足有關，取消從業人員資格門檻，看似是快速補足人力缺口的策略，但卻可能賠上托育品質與幼兒安全。

彭婉如基金會組長李庭欣表示，衛福部今年5月提出「兒童托育服務法」草案，明確喊出限縮托育人員從業資格，強化托育機構透明度與管理規範，強調讓家長安心送托；然不到2個月後，卻又公布「兒童及少年福利機構設置標準」草案，放寬托嬰人員資格門檻，「立場相當矛盾」。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，根據衛福部「兒童及少年生活狀況」調查顯示，家長選擇托嬰服務時重視環境、耐心及專業度，比例都高達40%以上。

李庭欣表示，近年來政府不斷宣示要提升照顧品質、減少兒虐事件，然早有研究顯示，托育事故問題與托育人員專業不足有關，此次修法放寬，稱要評鑑甲等以上托嬰中心且須有合格專業人員指導下才能提供服務，看似設立品質防線，但卻忽略「評鑑不過是紙本資料審查」，且也忽略照顧現場壓力大的困境，增加正式人員負擔。

李庭欣指出，對比幼兒園放寬人員資格，仍保有一定標準，包括：至少要有大學學歷門檻及相關訓練時數，但托嬰中心卻沒有門檻限制，更直言錯估問題亂開藥方，據勞動部勞動力發展署統計，台灣每年近6800人考取證照，真正問題是有專業、合格資格者缺乏「就業意願」，應參考國外經驗，提高薪資、推動托育公共化，以利於托育環境。

全國教保產業工會理事楊秀彥指出，工會也透過問卷調查，詢問托育人員、家長修法意見，短短15天蒐集4027筆回覆，統計顯示高達94％人員反對，其中48%具托育人員身分、45%是家長；若衛福部想改善人力短缺問題，應著力於布建公共化托育體系，提升人員薪資，並建議針對托育相關政策，邀集基層人員討論。

民團指出，許多托育事故發生與托育人員專業不足有關，取消從業人員資格門檻，可能賠上托育品質與幼兒安全。（記者黃宜靜攝）

民團指出，取消從業人員資格門檻，看似是快速補足人力缺口的策略，但卻可能賠上托育品質與幼兒安全。（記者黃宜靜攝）

