    首頁　>　生活

    新北土城、中和再添千戶社宅 最快明年動工

    新北市土城區板院段土地將興建社會住宅，圖為未來建築規劃構想示意圖。（圖由城鄉局提供）

    2025/08/26 13:06

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為解決弱勢和青年的居住負擔，新北市政府規劃在中和區盛昌段及土城區板院段土地興建社會住宅，都市計畫變更案今天（26日）經內政部都市計畫委員會審議通過，預計增加超過1000戶社宅，2處基地距離捷運站近，未來有公共托育、活動中心等公益設施，創造便利舒適的生活環境。

    市府城鄉發展局局長黃國峰表示，中和盛昌段基地位於圓通路369巷一帶，鄰近國道3號中和交流道，面積0.53公頃，現況為圓通停車場，預計興建約605戶社會住宅，同時提供220席以上公有汽車位，兼顧住戶與周邊居民的停車需求。

    除了住宅功能，將設置公共托育中心及活動中心等公益性設施，社宅基地距離捷運萬大線LG07連城錦和站步行約10分鐘，周邊有錦和運動公園、中和國民運動中心，還有錦和國小、錦和高中等學校及雙和醫院，生活機能便利。

    此外，板院段社宅基地位於土城區金城路2段與青雲路交叉口，現況為逾期車輛放置場，可提供約420戶社會住宅及220席公有汽車位，考量社會服務需求，融入身心障礙者社區居住、日間照顧中心及團體家屋等公益性設施。

    社宅基地位於清水生活圈，距離捷運萬大線LG10站步行僅3分鐘，鄰近土城綜合體育場、土城運動中心，以及清水國小、廣福國小及中正國中等多所學校，交通便利，公共設施服務完善。

    黃國峰指出，目前2處社宅已完成先期規劃，正進行工程發包，預計明年開工動土，建築設計將結合生態、淨零、無障礙等理念，取得綠建築、智慧建築、耐震、建築能效1級等4大標章認證，規劃充足的開放空間，成為周邊居民共享休憩的場域。

    新北市規劃在中和區盛昌段土地興建社會住宅，圖為未來建築規劃構想示意圖。（圖由城鄉局提供）

