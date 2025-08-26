為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    豐原農會慶祝祖父母節 小朋友幫長輩敲背

    青銀共學，一起捏飯團。（豐原區農會提供）

    青銀共學，一起捏飯團。（豐原區農會提供）

    2025/08/26 13:22

    〔記者歐素美／台中報導〕每年八月第四個週日是祖父母節！台中市豐原區農會今天在朴子辦事處舉辦綠色照顧課程，特別融入「祖父母節」主題，邀請東之寶幼兒園學童前來與綠色照顧學員的長輩共學共玩，現場氣氛溫馨熱鬧。

    長輩們在進行暖身運動舒展筋骨後，主持人就介紹祖父母節的意義，教導孩童要理解尊重長輩，培養感恩祖父母的價值，接著進行米食體驗活動，長輩與孩子分組合作捏製可愛造型的日式飯糰，並煎製香噴噴的日式飯糰，透過青銀共學、互相幫忙，品嘗香甜美味的飯糰。

    活動中更安排按摩搥背的溫馨小互動，小朋友體貼地用小手為長輩們敲背，現場笑聲不斷，滿溢濃厚的祖孫情誼。

    豐原區農會農事小組長蔡怡萱表示，農會秉持著關懷長者的使命辦理綠色照顧課程，希望讓長輩在健康、快樂中安老。同時，也透過祖孫共學的米食體驗，讓孩子們在過程中學會感恩與付出，而長輩則因孩子的陪伴重拾活力，這正是「代間融合」最美的展現。

    主辦綠色照顧課程的豐原區農會員工許喬雯表示，農會將持續規劃更多有趣又有意義的課程，扮演好社區的好鄰居。

    綠色照顧是農業部因應農漁村高齡化，將居住在農村人口視為農村重要人力資源進行發展，結合在地農業資源及綠色元素，透過計畫推動協助農民及農會能夠獲得知識、技能及行為，進而改變並翻轉農村人口老化及嚴重流失的現象，同時呼應地方創生的政策。

    小朋友為長輩按摩敲背。（豐原區農會提供）

    小朋友為長輩按摩敲背。（豐原區農會提供）

