基隆圖書館整建工程延宕惹怨 文化局：明年上半年完工啟用

基隆市文化中心的圖書館工程延宕，民眾抱怨閱讀空間不足。（記者盧賢秀攝）

2025/08/26 13:29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市審計室決算報告指基隆市政府重大建設計畫執行率偏低，顯示推動效能不足。議長童子瑋就批評基隆市的圖書館改建工程延宕，民眾抱怨閱讀資源不足。文化局今天表示，因受美術館工程延宕影響，施工期間還要兼顧表演藝術中心活動辦理，以致工期延長，預計將於2026年上半年完工並重新啟用。​

基隆市審計室決算報告指市府重大計畫執行率偏低，市府財政處列管重大建設中有4項預算執行率不到5％，其中就包括圖書館改建工程。

議長童子瑋也批評圖書館去年編列了4560萬元，但至今執行率僅59.8%，基隆的閱讀資源原本就相對不足，議會通過了預算，卻因為人力或其他緣故導致期程延誤，經常聽到市民抱怨。

​

文化局長江亭玫指出，圖書館在文化中心2至3樓，介於表演藝術中心與美術館之間，施工過程需配合兩館時程。圖書館從2021年因美術館工程先行封閉，教育部補助原規劃於2024年完工啟用，但美術館工程延宕2年影響，相關結構、機電及管線介面要等美術館完工後才能進行，實際上圖書館去年下半年才正式開工。

江亭玫指出，施工期間為兼顧表演藝術中心演出順利，並確保圖書館未來營運能提供市民安靜舒適的閱讀環境，因此強化隔音功能設計，工期略有延長。目前整體工程進度約32%，並持續積極趕工中，預計2026年上半年完工啟用，整修後圖書館兼具開放性與舒適感的多元閱讀空間。

基隆市圖書館預計明年上半年啟用，整修後的空間兼具開放性與舒適感。（文化局提供模擬圖）

