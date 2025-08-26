為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠能電協金回饋挹注財源！台西鄉公所推7校營養午餐全面免費

    台西鄉公所針對鄉內7校，114學年度起推動營養午餐全免政策。（記者李文德攝）

    2025/08/26 13:37

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣台西鄉公所從112學年度起針對7所鄉內國中小、公立幼兒園實施校園營養午餐減半政策，隨著當地綠能發電案場增加，廠商陸續提撥電力開發協助金回饋，公所考量財源充足，114學年度起實施營養午餐費用全免政策，超過600名學子受惠。有家長表示「每學期至少可省超過3000元，非常有感」。

    台西鄉長李文來表示，近年來國家綠能政策推動，也讓不少太陽能、風力發電等案場進入鄉內，如創維風電、允能離岸風電等廠商都會將電協金提撥挹注給鄉公所，因此112學年度起推動校園營養午餐減半，實施兩學年度共計花費約400萬元。

    李文來表示，隨著近年來如允能、創維或者碩力光電等綠能案場陸續進場，提撥鄉公所的電協金也隨著發電度數提高而增加，加上目前鄉公所屋頂、幼兒園屋頂等地也將設置太陽光電板，屆時也有電協金回饋，考量未來財源充足，因此114學年度開始全面推動鄉內7所校園營養午餐全免政策，估計每年約400萬元，其中8成以上為電協金回饋，約2成為公所自有財源，將近600名學子受惠。

    台西鄉家長表示，以孩子就讀國中而言，以往每個月都需要繳交700元營養午餐費，每學期換算下來需要超過3000元，隨著營養午餐減半政策，已降低家中開銷，本學期開始午餐費全免更是令人開心。

