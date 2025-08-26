政大自強七舍破敗再掀熱議 校方：舊宿舍難全面騰空大整修

有政大新生家長在脆上發文PO照，政大自強七舍生鏽的鐵櫃。（取自家長脆上發文）

2025/08/26 13:10

〔記者林曉雲／台北報導〕國立政治大學宿舍自強七舍，新生家長陪著孩子進入後，在Threads發文po照，看到生鏽的鐵櫃，床邊牆壁的壁癌，即使一學期住宿費只要9000元，但擔心影響健康，引發熱議。政大校方說明，因配合捷運工程拆遷，宿舍房間數大幅減少，為求儘可能滿足新生床位分配需求，舊有宿舍暫時難以全面騰空進行大規模整修，而先於暑期以小型修繕與公共空間美化逐步改善。

政大校方也說，現階段已於開學前1個月，由相關單位先行檢查，學校也積極展開全面調查與檢修，加強牆面粉刷、鐵櫃烤漆等室內改善工程，將於新生入住前再次檢查，以確保居住品質。而政大學生會副會長陳瑜庭表示，自強宿舍有40多年，指南宿舍在2029年才會完工。

有家長發文指出，把孩子送入政大這樣的頂尖學府，是驕傲與期待，相信學校能提供學術專業與良好生活照顧的完整環境，讓孩子在最佳狀態下專注於學習發展，但當他們走進自強七舍，卻發現是設備殘破、蟲害叢生的實況，一流學府的宿舍的牆面發霉、鐵製收納櫃損壞與層層鐵鏽，去外面租房才是王道。

很多校友、學生及家長紛紛發文回應，有學生說，大家都在罵政大自強宿舍，床真的很小，感覺一個翻身就掉下去，天花板一直掉屑屑在他臉上；也有學生說，莊九宿舍有蟲窩、壁癌、發霉生鏽及不友善的上鋪梯子，自嘲住過政大宿舍的人做什麼都會成功。還有網友戲稱不是宿舍，是都市叢林求生體驗營。

也有其他大學的學生發文自己宿舍的情況，有中部大學的學生po出宿舍又大又新的照門，大一新生受宿舍狀況的文化震撼，學長姐們也跳出來回應和開導，還有政大學生回應出去租屋之後，逃回住政大宿舍。

而政大學生「剛好玉娟你」2022年在YT上傳「[宿舍開箱]超齊全!! 介紹政大新生自強七舍：寢室篇」，她說住自七一學年之後，覺得真的還不錯，不用太擔憂，但該經歷的還是逃不掉 （蟲蟲危機、冰火五重天、花式發霉、有夠偏僻），甚至被經過窗外的穿山甲嚇醒，但仍然在這裡，大家勿慌（毫無說服力），要搬離自七會蠻不捨的，異鄉的港灣，大一時的回憶。

有政大新生家長在脆上發文PO照，政大自強七舍生鏽的鐵櫃。（取自家長脆上發文）

