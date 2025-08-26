住在風險暴露區 綠色和平：全台7成人受石化產業空污影響

綠色和平指台灣製造塑膠原料的石化設施與人口密集區高度重疊，呼籲政府正視塑膠製造污染，拒絕石化擴建。（綠色和平提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕綠色和平今（26）日公布「塑膠未成形，污染先擴散：台灣石化產業空污人口暴露地圖」報告，揭露台灣製造塑膠原料的石化設施與人口密集區高度重疊，恐對公共健康與環境安全構成長期威脅；報告顯示，約910萬人居住在距離石化工廠5公里的「高風險暴露區」；若擴大至10公里的「擴大風險暴露區」，受影響人口更高達1572萬人、約全台7成，呼籲政府正視塑膠製造污染，拒絕石化擴建。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，全球約99%的塑膠原料來自石油與天然氣等化石燃料，其製造過程各階段皆伴隨大量溫室氣體與空氣污染物排放，相當於塑膠未被製造出來時，污染就已滲入校園、住家與老人養護機構中心，對環境與人體健康造成重大影響。

綠色和平分析多份國內外研究與文獻發現，居住在石化生產設施附近的社區，罹患血液系統癌症（如白血病）、肺癌、胃癌、淋巴癌、呼吸系統疾病、腎功能異常，以及嬰兒早產或體重過輕等健康問題的比率較高。張凱婷表示，長期、重複暴露於多種空氣污染物下，即使單一污染物濃度偏低，但多種污染物長期疊加，仍可能加重對健康的危害。

綠色和平盤點全台共191處、的塑膠化學原材料及塑膠原料的石化生產設施，並根據美國環保署的定義，石化生產設施半徑5公里為高暴露風險區、10公里內為擴大暴露風險區。報告顯示，全台共有約910萬名，近4成人口住在石化污染高風險暴露區；擴大風險暴露區的受影響人口更高達1572萬人，占全台7成。

張凱婷表示，若進一步以各縣市石化生產設施數量來看，高雄市擁有最多石化設施，共50處，高暴露風險區範圍內的人口約160萬人，為全台第3高；桃園市與台南市則各有31處，分別約198萬人、158萬人居住於5公里範圍內；桃園更是全台暴露人口最多的縣市。

除了居住距離產生空污風險的人口統計，綠色和平也針對15歲以下兒童、65歲以上老人的空污脆弱族群分析；結果發現，高暴露風險區中有115萬名兒童、159萬名年長者；擴大風險暴露區內，則有193萬名兒童、282萬名年長者，與 7,065處學校與養護機構。

張凱婷指出，台灣為全球主要塑膠原料供應鏈之一，所生產的塑膠約7成用於出口，但其衍生的污染與健康風險卻由全台灣人民承擔。此外，行政院於去年核定新四輕的更新計劃，從我國人民健康、減塑、淨零或是公共投資政策來看，都是百害無一利的決策，呼籲取消中油第四輕油裂解廠擴建案。

