最難搶的路跑10分鐘秒殺 2025西螺七崁路跑8/29開放報名

2025西螺七崁路跑完賽紀念龍珠「仙女紡紗」。（記者黃淑莉攝）

2025/08/26 12:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕開放報名10分鐘即額滿，西螺七崁路跑今年9月28日在西螺開跑，將在8月29日開放報名，雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣議長黃凱、西螺七崁文教基金會董事長丁振源與代言人台灣欄神陳奎儒今（26）日共同邀請全國跑友踴躍參加，並體驗雲林在地文化、欣賞雲林美景及品賞雲林在地美食。

西螺七崁路跑今年第4年舉辦，從頭崁、二崁、三崁，今年跑進四崁村落，丁振源指出，西螺七崁是清代時期治不安佳有25個村庄組成7個聯防組織來相互防護，路跑活動基金會以七崁代表文化設計一款完賽紀念龍珠款式，參加7次就可收集到7款不同造型龍珠，今年四崁為「仙女紡紗」，路線從西螺武術園區出發，沿著西螺下湳里到二崙鄉三和村。

陳奎儒說，他因訓練、比賽都在外地，但只要回鄉就會到縣內各地走走，歡迎大家來參加路跑，以快樂心情來參賽外，同時也可以到西螺老街走走，體驗雲林不同文化，也品嘗在地特色小吃。

陳奎儒表示，很難得在選手期間可以參加在雲林舉辦的全國運動會，所以目前在備戰中，希望能為雲林拿下金牌。

縣府教育處長邱孝文表示，西螺七崁路跑每一年報名都很踴躍，開放報名就秒殺，去年10分鐘就額滿，今年路跑分為21K半馬組有600個名額、9K挑戰組600個名額、4K休型組1200個名額，總計1400名額。

教育處說，8月26日下午3點到27日上午9點開放曾經參加過七崁路跑的民眾登記抽籤，29日上午11點開放一般報名，詳細報名資訊可上「2025西螺七崁路跑-武動四崁全運上場」臉書粉專查詢。

2025西螺七崁路跑9月28日開跑，8月29日開放報名。（記者黃淑莉攝）

西螺七崁路跑獎品豐富，且免報名費，每年開放報名即秒殺。（記者黃淑莉攝）

