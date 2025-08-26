為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    核廢料放金門？金門副縣長李文良：縣府持保留看法

    針對核廢料放金門的議題？副縣長李文良說，金門目前還沒有一個集體意志的展現。（記者吳正庭攝）

    2025/08/26 13:25

    〔記者吳正庭／金門報導〕核廢料放金門？金門縣副縣長李文良說，金門民眾目前還沒有一個集體意志的展現！

    他說，從核三延役公投結果顯示，金門的投票率不高，投票人數占整體金門的比例相對很低，可能沒辦法單純的用投票人數比例去判斷所有金門民眾對這個議題的態度；對於民進黨新北市議員林秉宥提出將核廢料存放金門構想，縣府持保留看法。

    核三延役公投案，金門12萬5917人有投票權，發出選票1萬5593張，其中同意票1萬4524票、不同意票893票、無效票176票，投票率12.38％，外界解讀為金門「同意票」佔94.21%。

    李文良說，因為沒辦法只用投票比例去判斷所有金門人對公投議題的態度，因此，可能還需要再深究；他說，可能不是只單純的去看投票率的百分比，而是針對這個議題，目前確實沒有一個完整的民意調查，所以，同樣對任何的意見跟看法，縣府還是先保留。

    對於外界對核廢料放金門的議題可能有撕裂金門跟台灣感情的質疑聲音? 李文良說，其實核廢料放在哪裡都會是一個議題，相信普遍的看法都會認為「核廢料最好遠離住的地方」，所以金門民眾對於核廢料放哪裡的議題，目前還沒有一個集體意志的展現；他強調，縣府對於此議題也是暫時保留。

