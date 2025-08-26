內政部審議通過楠梓園區聯外交通變更案 砸逾155億建路網

楠梓園區連外道路模擬圖。（都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕內政部都委會今（26）日審議通過「楠梓園區聯外交通路網都市計畫變更案」，範圍涵蓋原高雄市及仁武都市計畫區域，變更面積約5.83公頃；政府將砸下逾155億元，興建國道1號楠梓匝道等周邊路網，預計2028年底通車啟用。

高雄市副市長林欽榮今天親自赴會，他指出，因應南科擴展至橋科，及半導體產業S型廊帶形成，行政院去年4月核定「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」，內容包含增設國道1號楠梓匝道、台1線匝道、建置園區聯絡道路及拓寬高楠公路1003巷等工程，總經費達155.91億元，由國科會南科管理局主責，市府新工處、交通部高速公路局合作設計與施工，預計今年底工程發包， 明年開工、2028年底通車啟用。

高市都發局表示，本次變更案涵蓋原高雄市及仁武都市計畫區域，變更面積約5.83公頃，調整土地使用類別包括工業區、農業區、保護區及道路用地等，規劃以減少徵收拆遷、強化通行效率為原則，並採高架方式銜接國1，以降低對既有交通影響。

據交通模擬分析，本計畫完工通車後，台1線（高楠公路）預計可減少24%車流量，周邊道路交通服務水準可達C級（中等流暢等級）以上，有效紓解既有道路壅塞；同時有助於楠梓園區快速接軌區域主要幹道，縮短運輸時間。

目前楠梓園區持續推進，台積電高雄廠區已進入關鍵階段，預計明年底P1、P2廠完成試產；南科管理局也同步進行園區規劃，預計2027年第3季啟動公共工程及建廠、2033年完工，除供台積電P3至P5廠設廠，另有半導體供應鏈及軟體、綠能廠商進駐。

