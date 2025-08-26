為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    1.3億花蓮餐具清洗中心9月試營運 免費供夜市、團膳使用

    花蓮縣政府耗時三年多、斥資1.3億興建「環保餐具租借及清洗中心」，打造全國首創公辦清洗碗盤設施預計九月試營運。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府耗時三年多、斥資1.3億興建「環保餐具租借及清洗中心」，打造全國首創公辦清洗碗盤設施預計九月試營運。（記者王錦義攝）

    2025/08/26 12:56

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府耗時3年多、斥資1.3億興建「環保餐具租借及清洗中心」，打造全國首創公辦清洗碗盤設施，工程現已完工且在OT委外營運前，環保局暫定9月15日至12月底先試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租借及清洗餐具使用，藉此重新評估收費標準及應留意的事項，提供未來委外廠商參考。

    縣府環保局指出，目前環保餐具租借及清洗中心已經完工，試營運前環保局曾在7月舉辦清洗活動，讓機組設備連續試運轉，也邀請東大門夜市攤商等業者實際參與清洗流程，同步重新調查環保餐具數量評估清洗需求，發現平日跟假日需求量穩定；甚至足以供應未來縣內舉辦各項大型活動或運動賽事，共同推動資源循環利用，以降低單一市場依賴，強化引資誘因與風險控管。

    環保餐具租借及清洗中心在OT得標廠商營運前，預計在9月15日起至12月底試運轉，免費提供東大門夜市攤商清洗餐具，環保局指出，也會拓展學校、軍方、飯店民宿、賣場、企業員工團膳及大型餐飲業者的契約合作，若在清洗過程中有發現介面問題及應注意的事情，環保局了解跟解決後，未來也能提醒自己跟廠商。

    環保局廢棄物管理科指出，環保餐具租借及清洗中心有2條清洗線，全開8小時可清洗3萬組餐具，沒有設限尺寸及規格，設備可提供高溫、消毒、殺菌等程序；提供租借的餐具則有2個貨櫃的量，足夠業者租借使用。中心一開始興建的目的主要是提供夜市清洗餐具使用，去年強震、風災影響攤商生意，清洗的量可能不會像之前評估的多，當初訂定的收費標準也不符合實際需求，希望透過試營運重新評估清洗價格及租借費用。

    環保局指出，清洗中心近期已取得綠建築標章，環保局也向財政部爭取申請促參（OT案）補助計畫，依「促進民間參與公共建設法」辦理相關程序，今年2月舉辦公聽會後，6月完成可行性評估與先期規畫報告、8月辦理招商說明會，目前已在財政部促進民間餐與公共建設資訊網完成招商公告程序，期待吸引多元民間企業參與。

    花蓮縣政府耗時三年多、斥資1.3億興建「環保餐具租借及清洗中心」，打造全國首創公辦清洗碗盤設施預計九月試營運。（縣府環保局提供）

    花蓮縣政府耗時三年多、斥資1.3億興建「環保餐具租借及清洗中心」，打造全國首創公辦清洗碗盤設施預計九月試營運。（縣府環保局提供）

    花蓮縣政府耗時三年多、斥資1.3億興建「環保餐具租借及清洗中心」，打造全國首創公辦清洗碗盤設施預計九月試營運。（縣府提供）

    花蓮縣政府耗時三年多、斥資1.3億興建「環保餐具租借及清洗中心」，打造全國首創公辦清洗碗盤設施預計九月試營運。（縣府提供）

