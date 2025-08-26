為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    喝到水肥水？中市水利局：安啦！進入污水下水道後會處理成乾淨水

    保公司清運水肥等廢棄物後，串通污水地下道施工包商及工人，將水肥倒進台中市污水下水道，當場被檢警查獲。（警方提供）

    保公司清運水肥等廢棄物後，串通污水地下道施工包商及工人，將水肥倒進台中市污水下水道，當場被檢警查獲。（警方提供）

    2025/08/26 13:15

    〔記者歐素美／台中報導〕2家環保公司清運水肥、油污等廢棄物之後，串通地下道施工的承包商及工人，將水肥傾倒於台中市污水下水道，今年5月遭台中地檢署人贓俱獲，依法送辦，民眾獲知後擔心喝到水肥水；台中市水利局表示，污水下水道的水會集中流至水資源中心的污水處理廠，變成乾淨的水，就算再利用也是只限澆灌，不可用於民生，民眾不用擔心喝到。

    檢察官指揮保七總隊第三大隊中區中隊等展開調查，鎖定2家環保公司業者與水肥車輛，今年5月6日當場在北屯區的14期重劃區，抓到環保公司員工把水肥、油污等廢棄物，倒進污水下水道人孔蓋內，業者涉嫌勾串地下道施工包商與工人，利用施工機會，以「合法掩護非法」排放未經處理的水肥等廢棄物，業者及包商等5人依法送辦並開罰，據了解，約有1000噸的水肥藉此流入污水下水道。

    許多民眾獲知，擔心不小心喝到水肥水，憂心忡忡；台中市水利局表示，不肖業者是內政部國土署下水道分署的標案廠商，利用台中市11 期重劃區及四張犁地區污水下水道系統工程犯案，強調水肥流入污水下水道，會進入水資源中心的污水處理廠，經處理後即成乾淨的水，就算回收再利用，也只能用於澆灌道路或花木等，不得作為民生使用，所以民眾不可能喝到，勿需擔心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播