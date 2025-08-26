喝到水肥水？中市水利局：安啦！進入污水下水道後會處理成乾淨水

保公司清運水肥等廢棄物後，串通污水地下道施工包商及工人，將水肥倒進台中市污水下水道，當場被檢警查獲。（警方提供）

2025/08/26 13:15

〔記者歐素美／台中報導〕2家環保公司清運水肥、油污等廢棄物之後，串通地下道施工的承包商及工人，將水肥傾倒於台中市污水下水道，今年5月遭台中地檢署人贓俱獲，依法送辦，民眾獲知後擔心喝到水肥水；台中市水利局表示，污水下水道的水會集中流至水資源中心的污水處理廠，變成乾淨的水，就算再利用也是只限澆灌，不可用於民生，民眾不用擔心喝到。

檢察官指揮保七總隊第三大隊中區中隊等展開調查，鎖定2家環保公司業者與水肥車輛，今年5月6日當場在北屯區的14期重劃區，抓到環保公司員工把水肥、油污等廢棄物，倒進污水下水道人孔蓋內，業者涉嫌勾串地下道施工包商與工人，利用施工機會，以「合法掩護非法」排放未經處理的水肥等廢棄物，業者及包商等5人依法送辦並開罰，據了解，約有1000噸的水肥藉此流入污水下水道。

許多民眾獲知，擔心不小心喝到水肥水，憂心忡忡；台中市水利局表示，不肖業者是內政部國土署下水道分署的標案廠商，利用台中市11 期重劃區及四張犁地區污水下水道系統工程犯案，強調水肥流入污水下水道，會進入水資源中心的污水處理廠，經處理後即成乾淨的水，就算回收再利用，也只能用於澆灌道路或花木等，不得作為民生使用，所以民眾不可能喝到，勿需擔心。

