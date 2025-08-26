為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市衛生局抽驗塑化劑 六鵬魚油軟膠囊超標

    台北市衛生局公布114年市售食品塑化劑含量監測結果，抽驗25件產品中檢驗9項塑化劑，其中1件「六鵬魚油軟膠囊」檢驗出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP），超過衛福部規定（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局公布114年市售食品塑化劑含量監測結果，抽驗25件產品中檢驗9項塑化劑，其中1件「六鵬魚油軟膠囊」檢驗出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP），超過衛福部規定（台北市衛生局提供）

    2025/08/26 12:17

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局公布114年市售食品塑化劑含量監測結果，抽驗25件產品中檢驗9項塑化劑，其中1件「六鵬魚油軟膠囊」檢驗出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP），超過衛福部規定，標準值為0.6ppm，檢驗結果卻達6.31ppm。衛生局已經令販售場所下架違規產品，並依移請所轄衛生局辦理。

    衛生局說明，這次檢驗至北市賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品，共計25件產品（10件膠囊或錠狀食品、10件油脂、5件嬰幼兒食品）檢驗9項塑化劑，結果1件「六鵬魚油軟膠囊」超過指標值，販售地點已全面下架。

    衛生局解釋，塑化劑非屬合法之食品添加物，惟可能來自於食品原料或加工過程中透過塑膠材質設備、容器或包材等之游離溶出而間接污染，故應自源頭及製程加以管理。部分塑化劑會干擾動物內分泌系統，導致生殖、發育和行為異常，長期累積可能會對健康造成影響，故衛生福利部食品藥物管理署於100年10月制定「降低食品中塑化劑含量之企業指引」，針對飲料、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品、油脂類、米麵製品、甜點及其他加工食品等訂有「企業監測塑化劑指標值」，提供業者自訂預防或改善產品受塑化劑污染的品質管理。

    熱門推播