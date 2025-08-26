小黑蚊防治新招！ 學者證實長期噴灑鹼性離子水有效

農業局舉辦小黑蚊防治宣導教育訓練。（市府提供）

2025/08/26 12:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕夏季高溫多雨，正是小黑蚊繁殖高峰期，東海大學教授卓逸民團隊研究證實環境長期噴灑鹼性離子水，有效抑制青苔生長，預防小黑蚊滋生，農業局推薦鹼性水技術，請民眾採取友善環境清除，避免使用化學藥劑。

高雄近來高溫伴隨午後雷陣雨，潮濕陰暗環境容易長青苔，滋生小黑蚊（台灣鋏蠓），如公園、風景區、水槽、水溝邊等，許多民眾不瞭解小黑蚊生態及防治知識，其實小黑蚊是蠓科吸血昆蟲，並不是蚊子。

東海大學生命科學系終身特聘教授卓逸民解析小黑蚊生態習性，他表示，小黑蚊雌蟲需要吸血才能產卵，幼蟲則以地表青苔（微藻）為主要食物來源，防治關鍵在於清除幼蟲食物來源，並干擾雌蟲產卵行為。

卓逸民團隊研究證實長期噴灑鹼性離子水是有效且對環境友善防治新策略，斷絕小黑蚊食物源，鹼性水能顯著減少土壤中藻類生長，切斷幼蟲食物供給，其次為干擾小黑蚊產卵，雌性小黑蚊偏好在地表產卵，鹼性環境會大幅降低產卵意願。

農業局請民眾保持居家乾燥，是預防小黑蚊最好方法，可以機器等物理方式，製成鹼性離子水，噴灑環境抑制青苔生長，預防小黑蚊滋生；若發現環境長青苔，小面積可採取刮除青苔，大面積以強力水柱沖洗，應採取友善環境方式清除，避免使用化學藥劑，對環境造成傷害。

農業局長姚志旺表示，小黑蚊沒有天敵，防治是一場長期抗戰，單靠噴藥無法根治，應採取「環境管理與個人防護為主，化學防治為輔」策略，從根本上清除幼蟲棲息地，呼籲民眾整理環境，並搭配個人防護，才能有效降低小黑蚊威脅，打造宜居生活環境。

