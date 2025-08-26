藍色公路3試辦觀光航程超乎預期 航港局：明年夏季續推

2025藍色公路觀光嘉年華的「基隆－澎湖」試辦航班，由澎湖輪執航。（圖由航港局提供）

2025/08/26 12:50

〔記者蔡昀容／基隆報導〕交通部為推動藍色公路旅遊，今年夏季推出3條試辦航程，分別是「基隆－花蓮」、「布袋－澎湖－金門」、「基隆－澎湖」。最後1航班今天上午抵達基隆，航港局長葉協隆表示，試辦航班載客率6成至9成4，表現超乎預期，預計明年夏季續推這類旅遊航程。

2025藍色公路海洋觀光嘉年華推出3條試辦航程，規劃不同於定期航班的特殊航線，替國旅打造新亮點。

7月25日至27日「基隆－花蓮」航程，由新台馬輪執航，來回共569人次搭乘，僅售臥鋪艙，臥舖載客率7成3。船上安排魔術表演，並有清水斷崖地景導覽活動。

8月14日至18日「基隆－澎湖－金門」跳雙島航程，由雲豹輪執航，來回共918人次搭乘，載客率6成。航程期間因應楊柳颱風影響，額外協助載運100多位滯留金門民眾返台。

8月25至26日「基隆－澎湖」航程，由澎湖輪執航，來回共565人次搭乘，僅售臥舖艙，載客率9成4。船上安排樂團、街頭藝人表演、放映院線電影、賞日出行程，其中部分旅客採「Fly-Ferry」機加船旅遊模式，先搭機至澎湖旅遊，再搭夜間航行船班返台。營運澎湖輪的台灣航業高雄分公司協理張晉瑋指出，雖未開放座艙，卻有100多人詢問，回響熱烈。

葉協隆表示，一般客船載客率若達5成，大致即可打平成本。這次3條試辦航班載客率達6成、7成3甚至9成4，表現高於預期，明年夏季會再續辦這類觀光包船航班，至於航線及航班數量，會盤點今年情況再做評估。

澎湖輪船籍設於基隆港，但平常營運「高雄－澎湖」航線，今天配合試辦航班首次載客至基隆港，形成「營運兩年來首次回到船籍港」情況。港方噴水迎接澎湖輪，台灣港務公司致贈首航紀念牌給船方。

澎湖輪是RO-RO型客貨船，配有親子室、遊樂間、沙龍、咖啡廳等，艙內簡潔明亮，曾獲多項美學設計獎。坐式座艙分為「經濟」及「商務」2艙等，全票860元、980元，總計300席位；臥鋪分成臥鋪艙、頭等艙、特等艙、VIP艙，VIP艙為雙人房，每間價格6000元，其他艙等單人全票980至1700元，總計300席位。載貨方面，可同時乘載80部小客車、4台遊覽車、10個貨櫃，是澎湖往返本島重要貨運途徑。

2025藍色公路觀光嘉年華的「基隆－澎湖」試辦航班，船上安排魔術、街頭藝人等演出。（記者蔡昀容攝）

配合「基隆－澎湖」試辦航班，澎湖輪首度載客航行至基隆港，港方安排噴水首航儀式。（記者蔡昀容攝）

台灣港務公司基隆分公司總經理宋益進（右）26日進致贈澎湖輪首航紀念牌。（記者蔡昀容攝）

