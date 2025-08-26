育兒經濟、精神壓力大 兒盟調查近8成學童家長好焦慮

兒盟調查全國12歲以下學童家長，發現近8成家長都怕孩子輸在起跑點而焦慮。（圖由兒盟提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕下週一就要開學，兒福聯盟調查育有12歲以下學童的父母並發表報告，近8成家長擔心小孩學習落後，也有超過6成的孩子參加補習與才藝課，甚至近2成學童每天晚上8點後才下課，隨育兒成父母財力軍備競賽，近6成家庭每月支出數千甚至上萬元在補習才藝課。

開學在即，新一輪的教育軍備競賽早就在暑假期間悄悄開打，許多家長送將要上小學一年級的孩子先上正音班與先修班，就怕孩子跟不上進度、輸在起跑點，兒盟針對全台1090位育有12歲以下孩子的家長做網路問卷調查，並在今（26日）發表「2025年台灣家長育兒焦慮調查報告」。

該問卷結果顯示，許多家長的焦慮來源就在於擔心孩子輸在起跑點的競爭文化，有79.7%家長擔心孩子學習落後，66.2%家長會因孩子表現不如預期而焦慮，也因此導致65%的國小學童都有參加補習或才藝課，甚至有19.8%晚上8點後才下課，嚴重壓縮學童的休息時間。

家長讓小朋友學才藝補習風氣盛，家庭支出也隨之增加，兒盟指出，調查顯示近6成的家長每月支出數千到上萬元在補習或才藝課，隨物價上漲，有93.6%家長認為已對家庭經濟造成影響，該調查也顯示，花越多錢在補習與才藝的父母，對小孩教育的焦慮程度高於花費較少的父母，也因家長現在普遍擔負完美教養的期待，近半數家長感到外界認為父母不能犯錯的壓力，還有64%家長經常自我懷疑是否盡責，雖有96.1%的家長表示喜歡和孩子共度時光，但38%家長認為孩子是主要壓力源，並有31.9%的家長坦言若能重新選擇，不會想生小孩。

兒盟也揭露家長最希望獲得的協助包含經濟支持、完善教育資源、更友善的社會氛圍等，兒盟則建議，若要緩解家長的育兒壓力，應該要將育兒政策的受惠對象從學齡前幼兒延伸到學齡兒童，增列學齡子女特別扣除額，提高育兒家庭賦稅優惠；仿照日、韓兩國做法，將育兒津貼發放年齡延伸至學齡兒童，並同步建立企業支援育兒的獎勵機制。

