恆春中元豎孤棚9/6熱鬧登場 許富凱嗨唱助威17支隊伍

恆春中元豎孤棚9/6熱鬧登場 。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/26 12:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春一年一度的民俗信仰盛事「2025恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於9月6日在恆春東門廣場盛大展開，今年將有17支隊伍參賽，還有歌手許富凱嗨唱帶動氣氛。

恆春鎮公所預計於8月28日依循古禮舉行「立燈篙」儀式，以26公尺長綠竹指引鬼神，象徵祭典啟動，邀請全國民眾共襄盛舉，體驗這場宗教與文化的雙重盛宴。

活動內容豐富多元，8月31日起於恆春郡福德宮前廣場展開街頭藝人演出，9月5日則有熱鬧踩街嘉年華，特別邀請海軍陸戰隊樂儀隊震撼登場，帶來振奮人心的表演。為推廣活動，鎮公所邀請知名YouTuber「默森夫妻」與「跟著多多一起走Dada Kim」實地走訪拍攝，將恆春豎孤棚的獨特魅力傳遞至國際舞台。

恆春鎮長尤史經表示，這不僅是宗教盛事，更是展現恆春文化底蘊的觀光盛會，盼吸引國內外遊客前來朝聖。

9月6日壓軸登場的豎孤棚競賽是活動重頭戲，總獎金近百萬元，前六名隊伍除可獲得高額獎金，還將獲頒專屬獎盃與錦旗，象徵至高榮耀。早年豎孤棚為分享祭品給貧寒人家，如今已演變為結合競技與觀光的民俗文化活動。

尤史經分享，塗滿牛油的原木構成挑戰舞台，考驗參賽隊伍的默契與技巧，現場更有防護網與細沙確保安全。民眾只要參與攤位互動、完成簡單任務，就能兌換限量紀念品，帶回滿滿祝福。

當晚的晚會星光熠熠，由金曲歌王許富凱領軍，聯手實力派歌手蘇宥蓉、葉諾帆、吳耕堯、沈建豪、鄭華耕、陳盛騰輪番獻唱，為選手加油助陣，也為嚴肅的宗教氛圍增添藝文色彩。現場還有美食市集，匯集在地農特產品與特色小吃，讓民眾在觀賽之餘，享受視覺與味覺的雙重饗宴。

恆春中元豎孤棚9/6熱鬧登場 。（資料照）

恆春中元豎孤棚9/6熱鬧登場，恆春鎮公所正式公佈賽程。（記者蔡宗憲攝）

