用全台語推廣全英語，政大台語短劇「雙語世家」網路爆紅。（圖由政大提供）

2025/08/26 12:26

〔記者林曉雲／台北報導〕用全台語推廣全英語！國立政治大學雙語及多元文化推動辦公室與秘書處，近日合作推出創意短劇「雙語世家」，以全台語短片的詼諧風格，推廣全英語授課（EMI）課程，上線1天就在Instagram上獲超過1萬次觀看，回響熱烈。

政大校方說，這部短劇由5名大一升大二的學生擔綱演出，呈現同儕間自然的表演氛圍，也充分展現台灣在地文化元素，腳本巧妙融合台語的熟悉感與多元文化推廣理念。

請繼續往下閱讀...

影片以「聽說Martin上完EMI課在美國走路有風？我也要！」開場，用輕鬆幽默的方式破除學生對英語授課的擔心，內容強調EMI課程具有彈性授課、培養自然雙語環境，以及提供英語表達練習機會的3大優勢。政大校方說，影片具娛樂性，也兼具實用的選課資訊，鼓勵政大學生善用選課系統的標籤功能，快速篩選出EMI課程。

有人稱讚演出學生「台語能力卓越」，也有人期待持續更新台語系列短片，由於網友反應熱烈，考慮延續這股熱潮，推出台語短劇續集，或是推出新短片主題，讓更多學生了解EMI課程的價值與優勢。「雙語世家」已推出上下2集，透過貼近學生生活的劇情，以輕鬆有趣的方式推廣雙語課程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法