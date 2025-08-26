全台最醜市旗改版了！ 台中80年市旗加入湖心亭

台中市有市旗也有府旗，市府宣布改版新市旗。（記者廖耀東攝）

2025/08/26 12:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「全台最醜市旗」改版了！台中市旗原是黃底布面上書寫有紅色「台中市」字樣，曾被網友評為「全台最醜市旗」，台中市長盧秀燕今宣布台中市旗改版，新版市旗融入台中市徽「湖心亭」，並加有「台中」中英文字樣；民政局長吳世瑋指出，原市旗已使用80年，今起改版，未來懸掛市旗的機關均將一併改用新市旗。

現行台中市旗只是黃底「台中市」紅字，樣式簡單，曾遭網友評為「全台最醜市旗」，前市長林佳龍還辦過徵選新市旗活動，但最後均未能調整成功，舊版市旗沿用迄今。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕今指出，台中除有市旗也有府旗，府旗有湖心亭標誌，較為民眾熟悉，但黃底紅字的市旗設計，長久以來讓市民「有一點意見」，市府經討論後，將市旗與府旗兩者合而為一，在最小變動下調整代表台中市府的市旗。

她說，新版市旗將府旗的府徽與市旗合而為一，融入台中公園的湖心亭，加上中英文「台中」字樣，未來以新市旗作台中市象徵，也將通令各機關更新市旗，以免混淆。

吳世瑋指出，原黃底紅字的台中市旗是自1945年台中市改制為省轄市時沿用迄今的市旗，使用到今年滿80年，但省轄市時期的市旗來源及啟用年代不詳，市旗代表台中市，除部分機關會懸掛外，多用在授旗給全國運動會本市代表隊等大型比賽賽事。

吳世瑋指出，新市旗即日起更改，會請各機關儘速製作更新；今晚西屯區與紐澤西州霍博肯市姊妹市區協定簽署儀式，就會有新市旗首亮相。

台中市舊市旗被評全台最醜，市府今公布新市旗。（圖：市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法