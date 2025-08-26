為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全台最醜市旗改版了！ 台中80年市旗加入湖心亭

    台中市有市旗也有府旗，市府宣布改版新市旗。（記者廖耀東攝）

    台中市有市旗也有府旗，市府宣布改版新市旗。（記者廖耀東攝）

    2025/08/26 12:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕「全台最醜市旗」改版了！台中市旗原是黃底布面上書寫有紅色「台中市」字樣，曾被網友評為「全台最醜市旗」，台中市長盧秀燕今宣布台中市旗改版，新版市旗融入台中市徽「湖心亭」，並加有「台中」中英文字樣；民政局長吳世瑋指出，原市旗已使用80年，今起改版，未來懸掛市旗的機關均將一併改用新市旗。

    現行台中市旗只是黃底「台中市」紅字，樣式簡單，曾遭網友評為「全台最醜市旗」，前市長林佳龍還辦過徵選新市旗活動，但最後均未能調整成功，舊版市旗沿用迄今。

    盧秀燕今指出，台中除有市旗也有府旗，府旗有湖心亭標誌，較為民眾熟悉，但黃底紅字的市旗設計，長久以來讓市民「有一點意見」，市府經討論後，將市旗與府旗兩者合而為一，在最小變動下調整代表台中市府的市旗。

    她說，新版市旗將府旗的府徽與市旗合而為一，融入台中公園的湖心亭，加上中英文「台中」字樣，未來以新市旗作台中市象徵，也將通令各機關更新市旗，以免混淆。

    吳世瑋指出，原黃底紅字的台中市旗是自1945年台中市改制為省轄市時沿用迄今的市旗，使用到今年滿80年，但省轄市時期的市旗來源及啟用年代不詳，市旗代表台中市，除部分機關會懸掛外，多用在授旗給全國運動會本市代表隊等大型比賽賽事。

    吳世瑋指出，新市旗即日起更改，會請各機關儘速製作更新；今晚西屯區與紐澤西州霍博肯市姊妹市區協定簽署儀式，就會有新市旗首亮相。

    台中市舊市旗被評全台最醜，市府今公布新市旗。（圖：市府提供）

    台中市舊市旗被評全台最醜，市府今公布新市旗。（圖：市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播