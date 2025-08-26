為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    各大學準備開學 教育部邀檢警開講加強校園識毒力

    教育部今明2天舉辦「114年大專校院防制學生藥物濫用業務研習」，邀檢警開講，加強校園識毒力。（圖由教育部提供）

    教育部今明2天舉辦「114年大專校院防制學生藥物濫用業務研習」，邀檢警開講，加強校園識毒力。（圖由教育部提供）

    2025/08/26 12:44

    〔記者林曉雲／台北報導〕各大學正準備開學，為因應近年來新興毒品樣態變化多端，特別像是近期依托咪酯類毒品的防制，教育部邀請台灣高等檢察署及內政部警政署刑事警察局毒品查緝中心開講，為各大專校院相關承辦人增加識別毒品能力，打造更安全的無毒校園。

    教育部學特司科長張惠雯說明，今明2天舉辦「114年大專校院防制學生藥物濫用業務研習」，共計140餘人參加，透過專題講座、案例分享與討論，讓各校承辦人更能精準掌握防制重點，有效杜絕毒品，共同守護校園安全。

    行政院推動「新世代反毒策略行動綱領（第三期114-117年）」政策，教育部據此推動「識毒」策略相關工作，張惠雯表示，研習著重強化校園第一線人員的反毒業務知能，從檢察及警察機關角度，瞭解緝毒偵辦的成果、近期須留意毒品趨勢等，以提醒各校莘莘學子，遠離毒品危害。

    首場由台高檢署檢察官黃正雄解說「檢察機關緝毒重點、毒品防制趨勢及戒癮治療的經驗分享」，學員再前往法務部調查局參訪「反毒陳展館」，瞭解真實的毒品展示及影音體驗毒品危害等。明日則針對「防制學生藥物濫用宣導業務」、「提列特定人員及尿篩作業」與「春暉輔導及管理系統業務」詳加說明，提醒工作重點與注意事項，續由內政部警政署刑事警察局毒品查緝中心警務正王俊翔，介紹依托咪酯類新興毒品的查緝及防制重點，並請淡江大學組長虢恕仁分享校園防制工作的經驗。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播