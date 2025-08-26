為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北今高溫恐再衝38度！ 週末水氣增加注意午後雷雨

    未來1週各地高溫炎熱。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週各地高溫炎熱。（圖由中央氣象署提供）

    2025/08/26 11:44

    〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣處於典型的夏季天氣型態，連日高溫不斷。中央氣象署簡任技正伍婉華說明，未來1週花東有零星降雨，西半部屬於午後雷陣雨為主的天氣型態，各地天氣依舊炎熱，西半部地區需注意36度或以上高溫，尤其新北五股可能有38度或以上極端高溫發生。

    伍婉華指出，台灣東方海面至太平洋上空屬太平洋高壓勢力範圍，台灣南邊海面則有低壓系統發展，目前需注意菲律賓東方海面的低壓，未來將往西通過菲律賓，抵達南海後漸漸發展起來，另太平洋高壓勢力預計在週末北退，屆時南海水氣將影響台灣天氣。

    對於未來1週天氣，伍婉華指出，今明2天花東地區、恆春半島有局部短暫雷陣雨，台東、恆春半島清晨有較大雨勢，金馬地區也有零星雨，其他地區可見陽光，午後桃園以南有午後雷陣雨。

    伍婉華提醒，今日中南部地區午後有局部大雨，南部、嘉義山區可能有短延時豪雨，明天午後雷陣雨範圍稍有縮小，但桃園到台中地區、中南部山區可能有時雨量40毫米以上。

    週四、週五花東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，宜蘭、基隆北海岸有短暫降雨，其他地區可見陽光，中午後中南部地區、北部山區有午後雷陣雨。

    週末高壓北退，南邊水氣影響台灣天氣，週六花東、恆春半島有局部短暫降雨機率，其他地區有午後雷陣雨；週日至下週一水氣靠近、風向轉變，東南部地區整日斷續有雨，其他地區有午後雷陣雨，且可能有明顯雨勢。

    氣溫方面，伍婉華指出，近期天氣炎熱，近期中部以北氣溫均可達36度或以上，南部也有35至36度左右，東半部地區、澎金馬約32至33度，且大台北盆地、中南部近山區盆地可能有36度以上高溫。

    未來1週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播