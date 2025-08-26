新北今高溫恐再衝38度！ 週末水氣增加注意午後雷雨

未來1週各地高溫炎熱。（圖由中央氣象署提供）

2025/08/26 11:44

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣處於典型的夏季天氣型態，連日高溫不斷。中央氣象署簡任技正伍婉華說明，未來1週花東有零星降雨，西半部屬於午後雷陣雨為主的天氣型態，各地天氣依舊炎熱，西半部地區需注意36度或以上高溫，尤其新北五股可能有38度或以上極端高溫發生。

伍婉華指出，台灣東方海面至太平洋上空屬太平洋高壓勢力範圍，台灣南邊海面則有低壓系統發展，目前需注意菲律賓東方海面的低壓，未來將往西通過菲律賓，抵達南海後漸漸發展起來，另太平洋高壓勢力預計在週末北退，屆時南海水氣將影響台灣天氣。

對於未來1週天氣，伍婉華指出，今明2天花東地區、恆春半島有局部短暫雷陣雨，台東、恆春半島清晨有較大雨勢，金馬地區也有零星雨，其他地區可見陽光，午後桃園以南有午後雷陣雨。

伍婉華提醒，今日中南部地區午後有局部大雨，南部、嘉義山區可能有短延時豪雨，明天午後雷陣雨範圍稍有縮小，但桃園到台中地區、中南部山區可能有時雨量40毫米以上。

週四、週五花東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，宜蘭、基隆北海岸有短暫降雨，其他地區可見陽光，中午後中南部地區、北部山區有午後雷陣雨。

週末高壓北退，南邊水氣影響台灣天氣，週六花東、恆春半島有局部短暫降雨機率，其他地區有午後雷陣雨；週日至下週一水氣靠近、風向轉變，東南部地區整日斷續有雨，其他地區有午後雷陣雨，且可能有明顯雨勢。

氣溫方面，伍婉華指出，近期天氣炎熱，近期中部以北氣溫均可達36度或以上，南部也有35至36度左右，東半部地區、澎金馬約32至33度，且大台北盆地、中南部近山區盆地可能有36度以上高溫。

未來1週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

