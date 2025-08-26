浪漫滿點！ 苗栗台13線驚見「131499」

台13線（尖豐公路）於頭份市濫坑里路段14公里處的道路標誌牌面、里程數牌數字「13」、「14」，連起來諧音是「一生一世」，且牌面上還有黑色小數字99。（圖由徐裕逢提供）

2025/08/26 12:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉民代表徐裕逢，昨（26）日開車行經台13線（尖豐公路），於頭份市濫坑里路段，意外發現路旁道路標誌牌面、里程數牌數字為「13」、「14」，連起來諧音就是「一生一世」，且牌面上還有黑色小數字99。七夕情人節將到來，他下車拍照留念，祝大家一生一世平安快樂、幸福久久。

近年來，國人興起於特殊或有諧音梗的道路標誌牌面與里程數牌面打卡留念的風潮，公路局也在全台重要省道、公路監理機關設置「幸福公鹿」公仔，供民眾凸歸台灣拍照打卡，留下美好記錄，像台東縣台9線420公里處的諧音「就是愛你」，就成為熱門打卡點。

請繼續往下閱讀...

徐裕逢說，他行駛台13線多次，之前都沒注意到，昨天意外瞥見「13」、「14」，真的讓人眼睛為之一亮，當下隨即下車拍照留念，且2張牌面上方還有黑色小數字99，更讓人覺得浪漫滿點。他希望公路局也可以評估增設「幸福公鹿」，讓該處也能成為1處打卡點。

公路局苗栗工務段表示，台13線14公里處的牌面上的黑色小數字99，是用以註記該牌面改善更貼的年份是民國99年。七夕情人節將屆，「131499」真的很應景；針對建議，會派員前往了解當地交通環境及周邊住家意見，並以安全為優先，再評估是否增設「幸福公鹿」。

銅鑼鄉民代表徐裕逢開車行經意外發現，下車拍照留念，因七夕情人節將到來，他也祝大家一生一世平安快樂、幸福久久。（圖由徐裕逢提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法