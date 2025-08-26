為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    七夕情人節倒數！北捷新會員送玫瑰花 小龍女中山站當1日店長

    8月28日、29日北捷新會員免費兌換玫瑰花。（北捷提供）

    8月28日、29日北捷新會員免費兌換玫瑰花。（北捷提供）

    2025/08/26 11:46

    〔記者董冠怡／台北報導〕8月29日七夕情人節將至，「台北捷運Go」App新會員8月28、29日在捷運中山站、台北車站等10站，可免費兌換1朵玫瑰花，每日每站限量175朵；中華職棒味全龍啦啦隊員琪琪、蘿拉29日（五）於中山站擔任「Metro Corner x Smile Box x 台北花卉產銷公司」快閃聯名花店1日店長，目前已可先拍照打卡。

    台北捷運公司表示，下載「台北捷運Go」App，並且輸入邀請碼「5288」，於活動時間可至10個捷運車站免費兌換玫瑰花，每位會員帳號限領1份。捷運中山站為早上9點至下午2點；台北車站、市政府站、西門站、松江南京站、忠孝復興站、板橋站、新埔站、台北101／世貿、南京復興站為下午3點至晚間8點。

    另外，8月29日下午2點至3點，琪琪、蘿拉會在捷運中山站快閃聯名花店（靠近4號出口、紅線諮詢台旁）擔任1日店長，可現場購買啦啦隊限定款玫瑰花、限量100份。

    北捷補充，8月27日至30日在聯名店消費購買隨身花瓶系列，「台北捷運Go」App會員可以捷運點數扣點方式，獲得「買花贈精美提盒」兌換券，或是享有「把愛裝進袋子精美花束」優惠價。

    中華職棒味全龍啦啦隊員琪琪、蘿拉29日（五）於中山站擔任快閃聯名花店1日店長。（北捷提供）

    中華職棒味全龍啦啦隊員琪琪、蘿拉29日（五）於中山站擔任快閃聯名花店1日店長。（北捷提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播