七夕情人節倒數！北捷新會員送玫瑰花 小龍女中山站當1日店長

8月28日、29日北捷新會員免費兌換玫瑰花。（北捷提供）

2025/08/26 11:46

〔記者董冠怡／台北報導〕8月29日七夕情人節將至，「台北捷運Go」App新會員8月28、29日在捷運中山站、台北車站等10站，可免費兌換1朵玫瑰花，每日每站限量175朵；中華職棒味全龍啦啦隊員琪琪、蘿拉29日（五）於中山站擔任「Metro Corner x Smile Box x 台北花卉產銷公司」快閃聯名花店1日店長，目前已可先拍照打卡。

台北捷運公司表示，下載「台北捷運Go」App，並且輸入邀請碼「5288」，於活動時間可至10個捷運車站免費兌換玫瑰花，每位會員帳號限領1份。捷運中山站為早上9點至下午2點；台北車站、市政府站、西門站、松江南京站、忠孝復興站、板橋站、新埔站、台北101／世貿、南京復興站為下午3點至晚間8點。

另外，8月29日下午2點至3點，琪琪、蘿拉會在捷運中山站快閃聯名花店（靠近4號出口、紅線諮詢台旁）擔任1日店長，可現場購買啦啦隊限定款玫瑰花、限量100份。

北捷補充，8月27日至30日在聯名店消費購買隨身花瓶系列，「台北捷運Go」App會員可以捷運點數扣點方式，獲得「買花贈精美提盒」兌換券，或是享有「把愛裝進袋子精美花束」優惠價。

中華職棒味全龍啦啦隊員琪琪、蘿拉29日（五）於中山站擔任快閃聯名花店1日店長。（北捷提供）

