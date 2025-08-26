為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北推毛寶貝加菜金 到「寵物友善標章」店家消費抽新北幣

    飼主進店家都要繫牽繩，才能持續增加寵物友善店家的數量。（動保處提供）

    飼主進店家都要繫牽繩，才能持續增加寵物友善店家的數量。（動保處提供）

    2025/08/26 12:09

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為慶祝826國際狗狗日，新北市動物保護防疫處推出「新北寵物友善No.1！毛寶貝加菜金」抽獎活動。即日起至8月31日，鼓勵民眾前往新北市貼有「寵物友善標章」的合作店家消費，於動保處臉書活動貼文完成留言、標記好友與分享等指定任務，可獲得抽獎資格，有機會抽中新北幣500元，共20名。活動詳情及217間寵物友善店家名單，可於官方表單查詢（https://reurl.cc/z5rvre）。

    動保處長楊淑方指出，寵物友善店家自開放申請以來已遍及新北29區，共有217間業者響應，提供飼主與毛寶貝舒適的用餐與遊憩空間。例如位於板橋府中商圈的「辣咖哩」，不僅歡迎毛寶貝進出，還貼心提供飲用水，並注意寵物安全，讓飼主能安心用餐，與毛寶貝共享美好時光。

    楊淑方呼籲，飼主攜帶寵物外出時應遵守「模範飼主公約」，包括為寵物植入晶片並登記、每年施打狂犬病疫苗、絕育、出門牽繩、隨手清理排泄物及避免吵鬧。唯有落實負責任的飼主行為，才能鼓勵更多店家加入寵物友善行列。有意申請的業者可至新北市動保處官方網站填寫表單。

    NewTaiPAY+新北幣500元領用教學。（動保處提供）

    NewTaiPAY+新北幣500元領用教學。（動保處提供）

    「辣咖哩」寵物友善店家標章。（動保處提供）

    「辣咖哩」寵物友善店家標章。（動保處提供）

