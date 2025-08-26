湖口幸福巴士4路線啟航 8/31前免費搭乘體驗

湖口鄉長吳淑君說明幸福巴士4條路線。（記者廖雪茹攝）

2025/08/26 12:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第三大鄉鎮湖口鄉，在各界努力下，「幸福巴士」今天正式上路，4條路線可通往新竹市、新豐鄉、與桃園相接的長嶺與長安村、新竹工業園區以及湖口火車站等，8月31日前免費搭乘體驗。

鄉長吳淑君表示，湖口鄉內雖有火車站與市區公車，但部分村落的公車路線及班次不足，加上原新竹客運【5622】路線停駛，鄉親外出不易。湖口鄉幸福巴士的營運獲交通部公路局補助902萬6486元，規劃共4條路線。

「幸福巴士」通車典禮於今在湖口好客文創園區前舉行，湖口鄉各民意代表及村長出席。

「新竹-湖口線（經新豐）」幸福1號路線，為原新竹客運「5622」路線轉型，途經湖口火車站、信勢國小、新豐火車站、明新科大、新竹高工及新竹女中等站，提供通勤需求，每日運行，來回8個班次。

「北窩路-湖口火車站線」幸福2號路線，途經湖口火車站、天主教仁慈醫院、湖口好客文創園區、長嶺村集會所及長安社區活動中心等站，提供長安村、長嶺村及中勢村居民通勤、就醫及採買日常需求，每日運行，來回14班固定班次及2班預約班次。

「北窩路-湖口火車站線（經湖口高中）」幸福3號路線，途經湖口火車站、天主教仁慈醫院、綠園、青年之墅、全家花園等站，提供湖口村、長安村及長嶺村居民通勤、就醫及採買日常需求，每日運行，來回14班固定班次及2班預約班次。

「湖口火車站-工業區線」幸福4號路線，途經湖口火車站、天主教仁慈醫院、運動公園、光復路、仰德高中及南陽公司等站，提供通勤、就醫及採買日常需求，每日運行，來回12班固定班次及2班預約班次。

湖口鄉是新竹縣第8個鄉鎮推動幸福巴士，9月1日開始收費，比照新竹縣市區公車票價，全票15元，優待票8元，也可使用新竹縣敬老愛心卡及桃竹竹苗TPASS通勤月票搭乘，使用TPASS月票啟用後效期30日內可不限里程、不限次數搭乘各定期票指定的運具，便利及優惠，歡迎鄉親朋友多加利用。

