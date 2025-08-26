為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市雙層觀光巴士及觀光餐車爆契約糾紛 恐暫難在路上看到

    台中雙層觀光巴士去年底一推出，吸引市民目光。（華府旅行社提供）

    台中雙層觀光巴士去年底一推出，吸引市民目光。（華府旅行社提供）

    2025/08/26 12:04

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市去年12月上路的雙層觀光巴士及今年5月上路觀光餐車，因營運公司三晉整合行銷公司因虧損爆發與承租車輛華府旅行社契約糾紛，目前兩輛車已全部停駛。

    台中市在去年12月出現雙層觀光巴士，今年5月又出現觀光餐車，吸引台中人目光，但是最近這兩輛觀光巴士及餐車竟都不見了，引發外界好奇。

    承租雙層觀光巴士的華府公司總經理陳育琳表示，雙層觀光巴士是向三晉公司所承租，去年12月開始營業上路，而雙觀光餐車是三晉自己營業，華府與三晉的觀光巴士合約是到今年底，但是8月11日收到三晉終止公文，指合約到8月15日，若要續租改跟三重客運承租。

    陳育琳認為這是三晉片面解約，而且上百萬的押金也未歸還，因此13日就發律師函，14日要去台中客運取車時，遭到台中客運的攔阻，當天就無法出車，除了報警，只好發在官網說車輛維修，竟在8月20日收到三重客運的侵占的存證信函。

    陳育琳質疑，跟三晉合約是到今年底，但三晉只發公文就片面取消契約，也未歸還押金，影響華府旅行社的權益，而觀光巴士是有預約制，需要給消費者一個交代。

    台中客運業務部經理林慶武解釋，因為收到車輛所有權的三重客運發文，三重客運是車主，觀光巴士不能由其他公司行駛，因此阻止華府旅行社的人員將車輛開走。

    三晉公司董事長徐浩源無奈的表示，由於台灣的國際觀光客下降，致使公司營業嚴重虧損，包括台北的觀光巴士都因觀光客少而難以為繼，因此台中觀光餐車無法營業，三重客運也是三晉公司的股東，兩輛車都是三重客運的，要再續租要跟三重客續租；公司將召開股東大會，討論公司是否要清算還是解散。

    台中市今年五月出現觀光餐車，也吸引民眾目光。（記者蘇金鳳攝）

    台中市今年五月出現觀光餐車，也吸引民眾目光。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播