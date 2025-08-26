為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    串聯隘門及秘境沙灘！全新澎20號線最快2026年底完工

    澎湖縣政府將新闢澎20號線（新路線），串聯烏崁沙灘（見圖）、隘門沙灘一帶。（記者蔡昀容攝）

    2025/08/26 11:09

    〔記者蔡昀容／澎湖報導〕通往澎湖隘門沙灘的澎20號線，現有道路寬度不足、干擾社區通行，澎湖縣政府規劃開闢澎20號新路線，避開既有聚落，拓建1.8公里長道路，串聯馬公本島最長沙灘，沿線設有人行及自行車道，讓民眾能以開車、騎車、散步欣賞沿途景致，預計今年11月招標，最快明年底完工。

    澎湖機場附近的澎20號線現有路線（以下稱舊路線），自縣道204號岔路口轉入隘門村社區，穿越後經過隘門沙灘、國軍忠靈祠、林投公園後，銜接林投村的縣道204號岔路口。

    澎20號舊路線轉彎角度過大，多數路段寬度小於8米，遊覽車等大型車輛不易行駛，遇清明節及觀光旺季更是交通量遽增，替社區交通帶來衝擊。澎湖縣政府考量社區路段既有建物多，拓寬困難，因此向公路局爭取補助，開闢澎20號新路線，舊路線則從鄉道改為村里道路。

    澎20號新路線自縣道204號出發，拓寬海淡廠聯外道路，沿著海岸線，串聯行經烏崁沙灘、隘門沙灘，總長1822公尺、寬度12至14米，規劃雙向雙車道，並設置人行及自行車道，採人車分流，提供居民及遊客休憩散步空間。

    澎湖縣政府工務處長曾吉祥說明，澎20號舊路線公告迄今20多年，但交通情況受隘門沙灘觀光熱潮所苦，澎湖國家風景區管理處一度想自機場開闢沙灘聯外道路，但仍會經過社區並面臨徵收問題，與居民協調未果；這次路線繞過居民聚落，較無爭議。

    曾吉祥表示，澎湖希望沿著海岸線開闢具景觀性質的道路，讓民眾慢慢開車、散步、騎自行車，沿途欣賞海景。馬公本島最長沙灘是烏崁、隘門、林投、尖山這一段，長度約5公里；以烏崁來說，較少遊客知道，但也很漂亮，可說是秘境；這次澎20號新路線開闢，串聯烏崁及隘門沙灘，未來希望透過持續拓寬開闢，串聯烏崁至尖山沙灘。

    澎20線新闢工程總工程經費1.98億元，中央補助1.68億元。縣府已完成用地協議價購等程序，現提送徵收計畫書給內政部審查，工程設計也已完成，預計11月底前上網公告招標。曾吉祥表示，工期約1年，最快明年底完工通車。

    澎20號線現有的路線（舊路線）。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府將新闢澎20號線（新路線）。（澎湖縣政府提供）

    熱門推播