中華郵政今起暫停收寄寄往美國商品類郵件 寄件價差恐達1倍以上

中華郵政郵務處長柯清長。（記者林志怡攝）

2025/08/26 11:22

〔記者林志怡／台北報導〕美國關稅政策打亂全球貿易秩序，連郵政體系也受到影響。中華郵政昨日宣布，8月26日起暫停收寄寄往美國的商品類郵件，今日中華郵政郵務處長柯清長進一步說明表示，民眾仍可透過郵局窗口使用DHL、FedEx等商業快遞代收服務，但與過去中華郵政提供的交寄服務價格可能達到1倍以上，中華郵政會配合國際逐步建立代收關稅服務機制，並與關務署等接洽。

中華郵政昨日宣布，美國全面暫停800美元以下低價商品的小額豁免關稅優惠，並要求貨品進口時就要繳交關稅，但全球郵政體系尚未提供「寄件人預繳關稅」服務，中華郵政因此自8月26日起暫停收寄寄往美國的商品類郵件，建議民眾改用營業窗口提供之DHL、FedEx等商業快遞代收服務，中華郵政亦將研議寄件人預繳關稅相關服務。

柯清長說明，中華郵政郵件交寄量中，僅1%為國際郵件，就營收來看，國際郵件相關營收佔總體營收的24%，其中美國相關郵務交寄佔14%，年營收計3.65億元台幣，交寄量達34萬件。

寄往美國的包裹中，柯清長指出，價值在800美元以下的高達97%，寄送物品多屬民眾個人物品、民生物資等，近年來也有部分為商品樣品，或中小電商交寄的貨品等。

對於暫停收寄寄往美國的郵件，柯清長坦言是「不得不」的決定，當初美國希望由載運者代收關稅，但在實務上存在困難，各國也因此陸續暫停收寄美國包裹，香港4月就停止收寄寄往美國包裹，日本郵政也於8月19日起停止載運，印度8月25日也因為美國政策改變，停止收寄既往美國的包裹。

柯清長指出，透過中華郵政與透過DHL、FedEx等商業快遞寄件，價差可達1倍以上，以1.5公斤的包裹為例，透過中華郵政國際快捷服務寄往美國，費用為1310元台幣，透過DHL寄送費用為2499元台幣、FedEx寄送費用為3958元台幣，且關稅還要依據商品報關價值另計。

除影響民眾日常生活，對於中小型電商來說，美國取消小額豁免關稅優惠，衍生的成本難以負擔，也減弱對外平等銷售競爭力。柯清長表示，中華郵政會跟隨國際郵政公司（IPC）建立國內代收關稅服務機制，也會盡快與商業快遞業者洽請介接方式，同時將與關務署進行溝通、建立窗口，但近期僅能先做規劃與尋求方案，無法預估相關方案建立時程。

