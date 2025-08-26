新北抽驗97件中元食品 1件荔枝農藥超標開罰

一路發水果行業者1件產品「桂味荔枝」，檢出農藥殘留陶斯松、益滅松超標不符規定。（記者羅國嘉攝）

2025/08/26 12:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕9月6日是中元節，不少人都會準備豐盛食品普度祭拜，新北市衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等抽驗中元應景食品共97件，發現一路發水果行業者1件產品「桂味荔枝」，檢出農藥殘留陶斯松、益滅松超標不符規定，涉違反食品安全衛生管理法規定處6萬元以上2億元以下罰鍰，已命其下架回收並移上游供應商所轄衛生局依法處辦。

衛生局副局長馬景野說明，近日衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等抽驗中元應景食品，包含祭祀用生鮮蔬果、糕粿製品、休閒食品、豆製品、水產加工品、肉類加工品等，檢驗農藥殘留、防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、殺菌劑、保色劑等，共抽驗97件產品。

請繼續往下閱讀...

馬景野表示，抽驗結果竟發現1件不合格產品為「桂味荔枝」，檢出農藥殘留陶斯松0.09ppm（標準：不得檢出），及益滅松0.3ppm（標準：0.2 ppm）不符規定，涉違反食品安全衛生管理法規定，處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

馬景野指出，此次農藥違規超出殘留容許量標準為陶斯松及益滅松，皆屬有機磷殺蟲劑，常見的中毒症狀包含痰多、流汗、胸口悶、呼吸喘、視力模糊等，雖然經人體作用可分解為水溶性的物質排出體外，但有機磷殺蟲劑容易經過皮膚黏膜進入到人體。

馬景野提醒民眾，食用前應確實清洗水果，經由流動水清洗、去皮等處理，避免表皮殘留之農藥在去皮剝皮時污染到果肉，以確保食用安全。有關蔬果選購及清洗原則可參考衛生局網站（食安資訊-小知識：蔬果選購及清洗原則）。

