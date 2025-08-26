9/1開學新北林口南勢國中爆無使照 教育局：8/25已取得使照

新北市教育局長張明文表示，據他現場訪視開學前整備工作，南勢國中校舍使照已於25日核發，可於9月1日順利開學。（取自南勢國中粉專）

2025/08/26 12:00

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市林口區人口增長，市府啟動南勢國中校舍新建工程，校舍採分階段交付，該校第一批7年級新生將於暑假後的114學年度入學。市議員陳明義質詢指出，開學在即，該校尚未取得使照，孩子形同在工區上課。教育局長張明文表示，據他現場訪視開學前整備工作，該校校舍使照已於25日核發，9月1日可順利開學，。

陳明義表示，南勢國中就要開學，學校是否拿到使照？據他了解，昨日該校本要返校，但因尚未取得使照而延後，9月1日就要開學，校舍卻還沒拿到使照，形同孩子將在工區裡上課，此外，相關水電等是否已經建置到位？他質疑，要如何保障學生安全？

請繼續往下閱讀...

張明文說，昨日上午他前往該校訪視，第一期、第二期工區有完整區隔，31位師資聘任編制、設備、環境均已到位，剩下本週最後的工程收尾，據他觀察，9月1日可順利開學，本週也會對家長做相關說明，帶領家長實際了解校舍狀況，以使家長、學生安全安心，在合乎安全規定的狀況下，學校一定準時開學。

工務局長馮兆麟表示，電力設備已經跟台電申請，工務局昨天已經核定使照，工程方面全力配合教育局。

張明文補充，南勢國中114學年度校務已經整備完畢，今年共招生12班340位學生，對於舒緩林口區龍年升學潮發揮很大效益，行政團隊自暑假起規劃制服、導護、社團、特教轉銜與資優課程，校園安全檢測與工區分隔措施已落實，將持續督導學校精進軟硬體建置，確保環境安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法