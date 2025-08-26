文化育樂場所公廁違規最多 北市環保局加強稽查

市立圖書館東湖分館解決門板損壞問題。（台北市環保局提供）

2025/08/26 11:25

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市環保局今年1到7月查核各大場所公廁，共有14座未符合「台北市公廁環境衛生管理自治條例」，已依法告發裁處罰鍰，目前皆已改善。環保局表示，依自治條例12大場域類別分析，違規以文化育樂場所最多，包含公園、市立圖書館、運動中心以及市場等處公廁。

環保局指出，遭告發的公廁分別為中興公園女廁、山隆華中加油站混合廁所、永康公園男廁、市立圖書館西湖分館2樓男廁、公有環南綜合市場329室旁男廁、萬華運動中心1F男廁、ATT 4 FUN 4F男廁、信義三張里地下停車場男廁、德昌攤販集中市場、青年公園6號男廁、信義運動中心3F男廁、天母運動場網球場男廁、市立文獻館男廁及市立圖書館東湖分館2F親子廁所。

請繼續往下閱讀...

環保局說明，缺失項目有便器嚴重積垢、大小便器穢物、廁間衛生紙或酒精消毒液用完未及時補充、洗手台不潔與地板、天花板或牆壁局部不潔等。公廁遭告發後，經環保局追蹤複查，已完成改善，目前恢復為普通級或優等級。

環保局表示，為落實「公廁衛生管理自治條例」，環保局設置14位公廁巡查員，負責北市近7000座公廁查核，採輔導與稽查並行方式，促1200個公私部門積極維持良好的如廁環境。環保局提醒，除公廁清潔品質外，該局也持續加強查核公廁內各項設施，確保發揮正常使用功能，各公廁管理單位也應自我檢核。

環保局說，將持續對市轄公廁加強查核及輔導，並針對民眾較常使用的公廁地點或大型活動人潮聚集的周邊列管公廁，提高稽查頻率。環保局也補充，民眾外出如廁時，如遇公廁服務問題，除可即時向現場管理單位反應外，也可掃描各公廁入口QR code或透過1999陳情系統通報。

信義三張里地下停車場小便器積垢改善後。（台北市環保局提供）

信義三張里地下停車場小便器積垢改善前。（台北市環保局提供）

