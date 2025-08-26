亞洲動保大會首度在台舉行 總統賴清德：盼建立人與動物和諧相處社會

賴清德總統26日出席第14屆亞洲動物保護大會開幕典禮。（記者張嘉明攝）

2025/08/26

〔記者楊媛婷／台北報導〕亞洲最大的動保相關會議亞洲動物保護大會（AfAC）首度在台灣舉行，齊聚來自超過30國、6百位專家學者，總統賴清德今（26日）表示，希望透過國際的經驗，一起推動國際動物保護合作，求台灣人熱愛和平、與人為善，透過經驗交流建立人與動物和諧相處的美好社會。

亞洲動物保護大會昨起到29日在台北舉行，這也是該大會首度移師台灣舉行，賴清德親自出席與會致詞，賴清德表示身為醫師的他，在動物相關政策時，特別重視疾病防治議題，隨農業部於前年成立動保司，並在人與動物健康、防護一體的概念下，透過法規的制定與政策的推動希望可以加強與促進生態的平衡與對動物福利的重視，如農業部修正動物展演管理辦法，強化展演動物福利。

賴清德表示，中央持續跟地方政府和民間保育團體合作，推動遊蕩動物的人道捕捉，並打擊非法貿易，他進一步表示，台灣立法推動遊蕩動物零安樂死多年，過去他任職台南市長任內，也積極推動，讓過去台南市從一年安樂死1.2萬隻遊蕩動物，做到0安樂死，也認為很多事情應該要從領導人做起，如寵物以認養代替購買，他去年也在屏東動物之家認養只有3條腿的斑斑，也透露斑斑目前在總統府內過著非常快樂的生活。

賴清德表示，希望透過會議可從中反思動物福利與保護，也跟世界分享台灣的動保法規與經驗，尤其台灣人熱愛和平、與人為善，不論是對寵物、遊蕩動物、野生動物等都展現愛人愛物的理念與智慧，他強調一個偉大的國家不只是要保護人民的生命財產安全，也要展現對生命的關懷與尊重，希望可以在政府與民間的努力下，打造動物友善的國家。

主辦單位之一的台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，農業部次長杜文珍也出席該會並表示，台灣這10年在動物保護與福利部分有許多進步，包含去年撲滅3大豬病，還有推動經濟動物的友善生產，並推動寵物食品專法，並在兼顧台灣原民文化下，修野保法，讓台灣生態有更多保護。

主辦單位之一的台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，賴總統一向都對動保非常關注與支持，賴總統到動物收容所拍攝宣傳領養不棄養的影片等，都是透過行動持續為不會說話的動物發聲。

