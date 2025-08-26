為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    行政大逃亡年代 20名中小學校長榮獲領導卓越獎 名單一次看

    台中市石岡國中校長廖玉枝榮獲領導卓越獎，以愛與榜樣辦學，讓學生被看見和被肯定。（教育部提供）

    2025/08/26 11:13

    〔記者林曉雲／台北報導〕行政大逃亡年代， 有一群中小學校長堅守岡位，其中20名校長榮獲今（114）年度校長領導卓越獎，台中市石岡國中校長廖玉枝和台中市清水國小校長洪瑞佑皆秉持「教育無他，愛與榜樣」理念辦學，形塑永續有溫度的校園文化，嘉義市玉山國中校長鄭振銘則抱持「人之兒女，己之兒女」心情帶領師生，11月28日將公開頒獎表揚。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，為樹立校長領導的典範，教育部自2004年首次辦理「校長領導卓越獎」選拔，鼓勵校長發展卓越的教育領導模式，並引領學校團隊落實理想的教育圖像，今年共有56位校長獲各界舉薦參加複選（高級中等學校組13位、國中組15位、國小組28位），經邀請學者專家、校長、教師及家長等相關人士共同評選後，共有20位校務領導表現卓著的校長獲獎，每人均可獲頒獎座與獎金20萬元。

    「高級中等學校組」4名獲獎校長包括：台北市南港高工劉美慧、國立南投高中傅國樑（114學年退休轉任台中市光華高工校長）、台中市東勢高工周文松、新北市泰山高中孔令文。

    「國中組」5名獲獎校長包括：嘉義市玉山國中鄭振銘、新北市永和國中陳玉芬、宜蘭縣大同國中胡文聰、台中市石岡國中廖玉枝、台北市南門國中劉增銘。

    「國小組」11名獲獎校長則有國立東華大學附小鮑明鈞、嘉義市民族國小陳文瑜、新北市民安國小王健旺、南投縣秀林國小楊清豐、宜蘭縣岳明國中小黃建榮、屏東縣潮和國小謝相如、新北市文德國小李慧美、彰化縣大村國小吳偉誠、高雄市大華國小莊明廣、台中市清水國小洪瑞佑、台中市溪尾國小沈翠蓮。

    台中市清水國小校長洪瑞佑榮獲領導卓越獎，致力激發學生的善良與潛能。（教育部提供）

    嘉義市玉山國中校長鄭振銘榮獲領導卓越獎，抱持「人之兒女、己之兒女」心情帶領師生。（教育部提供）

