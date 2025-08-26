為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    福田99KISS久久 搭台灣好行菱波官田線享好禮

    七夕情人節將屆，西拉雅國家風景區管理處於8月29日至8月31日連續3天推出「福田99 KISS久久」浪漫打卡活動，可獲總統國宴甜點。（記者王涵平攝）

    2025/08/26 11:10

    〔記者王涵平／台南報導〕七夕情人節將屆，西拉雅國家風景區管理處於8月29日至8月31日連續3天推出「福田99 KISS久久」浪漫打卡活動，可獲總統國宴甜點，邀情侶及夫妻搭乘台灣好行菱波官田線，留下專屬回憶。

    管理處表示，搭乘台灣好行-菱波官田線向司機索取乘車證明，只要兩人同行至官田遊客中心「福田99」門牌意象前甜蜜kiss合影，並上傳至西拉雅風管處粉絲專頁指定貼文，即可獲得「強尼甜點工藝糖蔥」1份（限量99組，送完為止）。「強尼甜點工藝」曾是第16任總統就職國宴迎賓禮的指定甜點。參加活動還有機會抽中價值3499元的烏山頭二日遊或價值3999元的尖山埤二日遊的旅遊套票，中獎名單將於9月9日公布於西拉雅風管處網站。

    西拉雅管理處長許主龍表示，西拉雅景區內擁有許多浪漫景點，非常適合情侶、夫妻出遊，自己也很常帶著太太一起出門走訪、放鬆享受美景。例如烏山頭水庫擁有豐富自然生態，可搭乘觀光遊艇徜徉夢幻湖光山色；柳營尖山埤渡假村則以幸福鳥居、幸福大道等景觀打造戀愛氛圍；蘭都觀光工廠園區內不僅展示多樣化的蘭花品種，還透過互動導覽、DIY手作課程等活動，最適合情侶共度悠閒時光。

