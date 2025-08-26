桃市工廠與倉庫類型建築物 審計處：主管機關列管家數不同應加強

消防局派員對工廠與倉庫建築物，進行消防安全檢查。（圖由桃園市政府提供）

2025/08/26 12:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市內的工廠與倉庫類型建築物，市府消防局、經濟發展局、建築管理處、地方稅務局等單位，去年分別列管1萬2547家、1萬7084家、4920家、地方稅務局1萬7204家，家數不一，審計處指出，各單位列管標的不同，應進行跨機關協作與資訊整合，以提高工廠與倉庫的消防安全；消防局表示，市府已建立橫向聯繫與資料通報機制，以利持續交換資訊。

桃園市2022年到去年的工廠登記家數，分別為1萬2193家、1萬2268家、1萬2388家，呈現成長趨勢，審計處指出，消防局3年間對工廠與倉庫建築物消防安全檢查次數，分別是9530家次、1萬877家次、1萬1233家次，檢查合格率為60.89％、61.12％、78.42％，也呈上升趨勢，而工廠與倉庫建築物火災發生次數為123次、108次、77次，則呈現下降趨勢，顯示消防安全檢查已有初步成效。

請繼續往下閱讀...

但工廠與倉庫類型建築物的管理，涉及消防局、經濟發展局、建築管理處、地方稅務局等單位，列管家數不一，審計處認為，顯示潛在危險場所未全面覆蓋管理，而各單位資訊不一致則存有整合空間。

消防局火災預防科表示，各單位依職掌目的不同，列管對象本具差異性，市府已建立橫向聯繫與資料通報機制，各單位持續交換登記、公安、稽查等資訊，整合列管清冊與場址資訊等，以確保風險場域都納入掌握。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法