    首頁　>　生活

    宜蘭太平山蹦蹦車鐵道災點修復力拚9月底完工 10月全線復駛

    太平山遊樂區蹦蹦車鐵道災點修復工程，力拚9月底完工，10月全線復駛。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    2025/08/26 11:09

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區蹦蹦車鐵道1.5公里處災點修復工程，今年暑假躲過颱風侵襲施工順利，林業及自然保育署宜蘭分署今天（26日）指出，目前已完成85％，預計9月底完工，10月全線復駛。

    蹦蹦車是太平山遊樂區的人氣遊憩設施，起點太平山車站到終點茂興車站，鐵道長約2.6公里；去年7月凱米颱風過後，1.5公里處下邊坡崩塌及路基流失，列車一度停駛，8月6日局部復駛，從太平山車站開到1公里處提前折返，行駛路線大縮水。

    林保署宜蘭分署事後編列經費搶修，今年2月動工，除了啟動災點復建，1.5公里處到終點茂興車站的鐵道老舊枕木一併汰舊換新，讓列車行駛途中更加平穩，提高搭車舒適度。

    林保署宜蘭分署森林育樂科長林志雄說，今年颱風對太平山遊樂區影響不大，蹦蹦車鐵道災點復建如期施作，現階段施工進度已達85％，9月底可完工，力拚10月全線復駛。

    太平山蹦蹦車不開放預訂，必須在搭乘當天現場排隊購票，即便是局部復駛，暑假熱門時段依舊一票難求。

    太平山遊樂區蹦蹦車熱門時段一票難求。（圖由林保署宜蘭分署提供）

