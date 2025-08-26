10萬就能當地主？ 彰化「媽祖會」神祕土地低價拍賣

縣府提醒，得標者必須自行處理地上物與占用問題，想撿便宜的投標人務必考慮清楚後續衍生的清理費用。（圖由縣府提供）

2025/08/26 11:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府最近公告標售8筆無人認領的土地，這些土地過去都以「媽祖會」或「公業」名義登記，因多年無人申報或權屬不明而變成無主地。這次標售的土地面積與價格落差極大，從最便宜的新台幣10.7萬元到最高超過1300萬元都有，儘管底價低於市價，但部分土地的現況相當複雜，地上有農作物、墓地，甚至被當作道路使用，能否順利標出仍是未知數。

縣府提醒，得標者必須自行處理地上物與占用問題，想撿便宜的投標人務必考慮清楚後續衍生的清理費用。

這批土地中，最容易入手的物件是位於田尾鄉的1塊農地，面積僅35平方公尺，底價為10萬7100元，換算下來每坪不到1萬元，是所有標的物中門檻最低的。

相較之下，最高價的土地位於伸港鄉，合併2筆共計3286平方公尺的農業區土地，總底價高達1339萬0320元。另外在同一區，也有1筆面積較小的合併標售土地，總底價約378萬0120元。

縣府地政處表示，這些土地是因所有權人不明確，在公告3年後確定無主，才由縣府依法代為標售，目的在於活化土地資用，所有土地都是依照現狀標售，得標人必須自行清理與排除占用。也就是說，即使標到土地，也無法立即使用，後續可能需要投入額外成本來處理地上物或與占用者協調。

公告期到今年11月19日，有意願投標的民眾，受理投標時間從10月18日開始，截止日期為11月19日上午9點，並將於當天上午10點準時開標。

彰化縣政府公告標售8筆祭祀公業未能釐清權屬的土地，面積從只有33.5平方公尺、底價10萬7100元的小塊農地，到面積逼近3000平方公尺、總價逾1300萬元的合併標售土地都有。（圖由縣府提供）

3個月公告期到今年11月19日止，受理投標時間從今年10月18日起至11月19日上午9點截止，19日上午10點準時開標。（圖由縣府提供）

