    生活

    長榮航空合作西南航空 1本票轉機美國逾30城市

    長榮航空合作西南航空 ，1本票轉機美國逾30城市。（記者吳亮儀攝）

    長榮航空合作西南航空 ，1本票轉機美國逾30城市。（記者吳亮儀攝）

    2025/08/26 10:36

    〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空今（26日）起與西南航空（Southwest Airlines）展開合作，旅客即日起可透過長榮航空航班，經洛杉磯、舊金山、西雅圖及芝加哥等4大城市，銜接西南航空遍布全美的綿密航線，前往美國超過30座城市，包含鳳凰城、奧斯汀、拉斯維加斯、丹佛等，長榮航空進一步提升北美內陸市場航網服務密度。

    西南航空是美國境內載客量最大的航空公司，機隊數量超過800架。長榮航空表示，透過這次合作，旅客可從長榮航空官網或各大旅行社平台，直接預訂長榮航空4大航點與西南航空美國內陸航段的聯程機票，享有直接報到、行李直掛、聯程轉運等服務。

    長榮航空指出，自2013年加入星空聯盟起，即陸續與聯盟內美洲地區成員，包含加拿大航空、哥倫比亞航空、巴拿馬航空及聯合航空聯營航班，也與阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、太陽城航空、西捷航空等各大航空合作，提供旅客一本票訂位服務。這次合作希望透過西南航空綿密航點及密集班次，提供旅客銜接美國內陸城市更便捷的轉機選擇。

    長榮航空飛航北美航班，目前每週達89班，是台灣經營北美航點最多、航班最密集的航空公司。包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多，待10月3日正式開闢達拉斯航線後，2025年底將達每週94班。

