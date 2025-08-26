地方提案捷運迴龍機廠開放參觀 打造恐龍主題活動

有民眾提案，捷運新莊線迴龍機廠可規劃年度開放日活動，搭配恐龍主題。（圖擷取自「我的tod丹鳳站」臉書）

2025/08/26 10:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運機廠主要是作為列車調度、日常維修保養使用，地方社群平台「我的tod丹鳳站」臉書粉專提案，有鑑於日本東京Metro、大阪市交通局等國際城市鐵道公司，每年定期舉辦「車輛基地公開日」或「工廠見學活動」，帶動觀光與休閒經濟，建議新北市政府捷運局、台北捷運公司及交通部合作，在捷運新莊線迴龍機廠規劃年度開放參觀日，並以「恐龍大鬧機廠」為主題，融合教育、觀光與城市品牌行銷，打造特色活動。

新北捷運局表示，迴龍機廠屬於北捷的管理權責，須和北捷討論研議。

請繼續往下閱讀...

「我的tod丹鳳站」指出，東京地鐵每年舉辦「Metro Family Park in AYASE」活動，包含列車洗車體驗、車輛部品展示、工程車輛操作體驗、檢修流程公開，並增設親子專區與紀念商品販售；神戶市交通局在西神車庫舉辦「市民參觀日」，結合安全教育、兒童遊戲、車輛近距離觀察與商品展售，均吸引數萬人次參加。

「我的tod丹鳳站」表示，迴龍機廠具備檢修棚、工程車輛停泊區、洗車線等設施，若妥善規劃開放，可提供市民近距離了解捷運維護流程的機會。此外，將恐龍元素導入參觀活動，兼具娛樂性與教育性，塑造新北市獨特品牌。

「我的tod丹鳳站」建議規劃4大區域，「入口區」設置恐龍拱門與打卡牆，供親子拍照留念；「展示區」包括列車洗車體驗、車頭與恐龍合影區、工程車輛展示；「體驗區」設置小小司機駕駛艙模擬器、恐龍知識互動投影牆；「親子專區」舉辦恐龍彩繪、積木搭建、闖關遊戲等活動。

新北市議員翁震州說，此提案構想不錯，過去迴龍機廠非常神秘，與社區格格不入，數年前因爭議事件上新聞，附近居民才知道，卻少有機會了解機廠如何運作，如果規劃開放日，讓民眾在安全的情況下認識捷運和恐龍主題，打造寓教於樂的親子同樂活動，他樂觀其成，至於場地空間是否適合，他會找相關單位共同協調。

有民眾提案捷運新莊線迴龍機廠規劃年度開放日讓民眾參觀，並打造恐龍主題活動，促進觀光休閒發展。（圖擷取自「我的tod丹鳳站」臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法