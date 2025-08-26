醫師公會理事長改選激戰 「台南幫」搶位傳賴清德不介入

醫師公會理事長周慶明爭取連任。（資料照）

2025/08/26 10:27

〔記者林惠琴／台北報導〕中華民國醫師公會全聯會是具代表性醫師團體，理事長一職掌握話語權，不只有機會左右政策，向來也被認為是從政門票，今年9月改選在即，除了現任理事長周慶明爭取連任外，被視為總統賴清德「台南幫」子弟兵的現任副理事長陳相國亦傳出加入搶位，但據傳賴清德已表態不會介入選舉，讓這一場戰局在近期成為醫界熱議話題。

醫師公會全聯會會員以執業西醫師為主，截至去年底，已達到5萬6823人，是重要醫師組織，不只對外是世界醫師會（WMA）成員，對內也在國內醫療政策發展上，屢屢提出建言，從前任總統蔡英文到現任總統賴清德，幾乎多未缺席醫師公會全聯會主辦的「醫師節慶祝大會」，受政府重視程度可見一斑。

攤開醫師公會全聯會理事長近年名單，2013年5月至2016年5月由國民黨立委蘇清泉掌位；2016年5月起則由時任台大醫學院教授、現為衛福部部長的邱泰源接任，邱泰源也於同年遞補上當時轉任行政院發言人徐國勇的民進黨不分區立委位置。

醫師公會全聯會在邱泰源任理事長期間，為民進黨政府推行政策展現力挺或緩解衝突的角色，在新冠疫情期間也動員支持防疫，堪稱政府给力的盟友，一直持續到2022年9月交棒給周慶明，周上任至今也多次在執政團隊端出重要健康政策時表達「讚聲」，在面對外界罵聲時幫忙「緩頰」。

很明顯地，醫師公會全聯會理事長的大位，不只為醫師發聲而已，也在政局中舉足輕重，甚至可能是政黨不分區立委備位名單，因此在9月初將迎來改選前，檯面下已暗潮洶湧，除了周慶明積極爭取連任外，陳相國也是熱門人選。

陳相國是前台南市醫師公會理事長，曾於出任賴清德醫療大聯盟後援會總召，更在賴政府上任前，一度被點名可能是衛福部長人選，來自「台南幫」的底氣不必多說，因此這場醫師公會全聯會理事長的選戰較往年更激烈，也格外引發關注。

不過，雖然陳相國被不少人視為是賴清德力挺人選，但傳出賴清德已明確表達，他不會介入醫師公會全聯會理事長選舉，尊重候選人各自努力。事實上，不論是周慶明連任或陳相國接棒，醫師公會全聯會都暫時不會「變色」，仍是「綠友友」。

前台南市醫師公會理事長陳相國爭取醫師公會全聯會理事長。（資料照）

