網熱議「寧願餓死也不回頭的工作」 服務業、媽媽皆上榜

2025/08/26 11:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「什麼工作是你曾經做過一次，寧願餓死也不會再做的？」1名網友在社群平台「Threads」發問，短短1天內吸引超過150次瀏覽、2.2萬個讚及2300多則留言，引發網友熱烈共鳴。

不少人點名服務業是再也不回頭的工作，「服務業，我恨所有服侍客人的工作」、「餐飲業，台灣的餐飲業根本沒把人當人看，超畸形的排班方式，還有下午穿插4個小時的休息時間，嘗試過一次就不做了」、「我自己做一輩子餐飲服務業，我只能勸告各位如果想要做餐飲服務業，不管是咖啡甜點還是餐廳，都務必三思」、「餐飲，太累太忙沒時間廁所喝水」、「客服人員」。

除了服務業，也有網友提到「媽媽」，「沒有升遷、不能轉調、不能離職，明明覺得自己一直有進步，每年都有創新和突破，但同事和老闆都不太肯定的樣子，感覺是約聘人員，但合約都沒給我看過」引發廣泛共鳴。

其他被提及的職業還包括，「翻砂工」、「代課老師我真的死都不會再做」、「傳產業務助理，工作包山包海」、「電訪，不是被掛電話就是被羞辱，萬一沒開發成功還會被老闆飆罵，重點是開發成功沒有獎金，領基本薪資而已」、「展場支援，明明是內勤卻被抓去搬東西、招攬，還連上7天班不給休」。

