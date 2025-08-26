為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄主打四大農村秋冬旅遊 搶攻台北世貿旅展受歡迎

    高雄主打四大農村秋冬旅遊，搶攻台北世貿旅展受歡迎。（市府提供）

    高雄主打四大農村秋冬旅遊，搶攻台北世貿旅展受歡迎。（市府提供）

    2025/08/26 10:52

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局搶攻台北世貿旅展，推出全新「一日農夫體驗趣」，主打四大農村秋冬旅遊，正值高雄農產盛季，民眾體驗採白玉蘿蔔等，徜徉山林品嘗山茶，欣賞大武壠族文化，暢遊石斑魚故鄉，享受高雄農村山海風情。

    高雄秋冬氣候宜人，適合戶外踏青，農業局嚴選旗山糖廠社區、日光小林社區、六龜新發社區及永安新港社區四大亮點，旗山糖廠社區是全國少見低碳永續旅行示範點，融合百年糖業文化與綠能生態，還能暢遊旗山香蕉王國。

    日光小林社區體驗大武壠族文化與部落手作，還能走訪玫瑰花園、玩陶藝；六龜新發社區以原生山茶為主軸，推出特色茶席款待旅人，徜徉山林享受品茗靜謐時光；海線永安新港社區是全國金牌農村，更是石斑魚故鄉，可以大啖頂級龍膽石斑，享受漁村美味，認識漁業文化。

    值得一提的是，高雄秋冬正值農產盛季，包括白玉蘿蔔、毛豆、小番茄、四季豆、香蕉等，海線永安龍膽石斑等漁獲豐富，山線生產山茶享受品茗樂趣，民眾暢遊農村，賞景健行、手作DIY，還能品嘗農家風味餐，感受濃厚人情味。

    農業局表示，高雄農村旅遊四季皆宜，更是秋冬旅行最佳選擇，「一日農夫體驗趣」串聯在地農村社區，推動食農教育與文化傳承，更計畫與旅遊平台跨界合作，持續推出秋冬限定農村深度遊程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播