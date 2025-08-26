高雄主打四大農村秋冬旅遊，搶攻台北世貿旅展受歡迎。（市府提供）

2025/08/26 10:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局搶攻台北世貿旅展，推出全新「一日農夫體驗趣」，主打四大農村秋冬旅遊，正值高雄農產盛季，民眾體驗採白玉蘿蔔等，徜徉山林品嘗山茶，欣賞大武壠族文化，暢遊石斑魚故鄉，享受高雄農村山海風情。

高雄秋冬氣候宜人，適合戶外踏青，農業局嚴選旗山糖廠社區、日光小林社區、六龜新發社區及永安新港社區四大亮點，旗山糖廠社區是全國少見低碳永續旅行示範點，融合百年糖業文化與綠能生態，還能暢遊旗山香蕉王國。

日光小林社區體驗大武壠族文化與部落手作，還能走訪玫瑰花園、玩陶藝；六龜新發社區以原生山茶為主軸，推出特色茶席款待旅人，徜徉山林享受品茗靜謐時光；海線永安新港社區是全國金牌農村，更是石斑魚故鄉，可以大啖頂級龍膽石斑，享受漁村美味，認識漁業文化。

值得一提的是，高雄秋冬正值農產盛季，包括白玉蘿蔔、毛豆、小番茄、四季豆、香蕉等，海線永安龍膽石斑等漁獲豐富，山線生產山茶享受品茗樂趣，民眾暢遊農村，賞景健行、手作DIY，還能品嘗農家風味餐，感受濃厚人情味。

農業局表示，高雄農村旅遊四季皆宜，更是秋冬旅行最佳選擇，「一日農夫體驗趣」串聯在地農村社區，推動食農教育與文化傳承，更計畫與旅遊平台跨界合作，持續推出秋冬限定農村深度遊程。

